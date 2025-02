Wystrzelili Göksura. Ten pocisk będzie podstawą tureckiej Stalowej Kopuły

Przełomowy test rakietowy Turcji, czyli jak Göksur zbuduje marynarce wojennej nową tarczę

Marynarka Wojenna Turcji przeprowadziła pierwszy test bojowy nowego systemu rakietowego obrony punktowej Göksur. Sprawdzian ten miał miejsce 16 lutego 2025 roku u wybrzeży Sinopu w północnej Turcji, kiedy to pocisk przeciwlotniczy został wystrzelony z korwety TCG Beykoz. To wydarzenie podkreśla zaangażowanie Turcji w rozwój własnych zdolności obronnych i ochronę kluczowych jednostek morskich, bo tak się składa, że system Göksur, opracowany wspólnie przez Aselsan i TÜBİTAK SAGE, będzie stanowić kluczowy element wspomnianej wielowarstwowej obrony powietrznej Turcji, czyli Stalowej Kopule.

Göksur jest od podstaw projektowany do ochrony okrętów przed szerokim zakresem zagrożeń powietrznych, a w tym pociskami przeciwokrętowymi, manewrującymi, dronami, myśliwcami i śmigłowcami. Integracja tego systemu z flotą ma na celu znaczące wzmocnienie zdolności obronnych, przygotowując marynarkę wojenną na współczesne i przyszłe wyzwania. Modularna konstrukcja systemu ma z kolei umożliwiać jego bezproblemową integrację na różnych jednostkach morskich, takich jak fregaty i korwetą.

Główną rolę w tym tureckim systemie odgrywa w nim pocisk Göksur IIR, który wedle zapowiedzi został wyposażony w nowoczesny seeker optyczny oparty na technologii podczerwieni oraz dwukierunkowe łącze danych. Dzięki tym rozwiązaniom pocisk ten może precyzyjnie wykrywać i śledzić cele nawet w wymagających warunkach bojowych niezależnie od konfiguracji. Tak się bowiem składa, że system Göksur dostępny jest w kilku konfiguracjach, dostosowanych do różnych wymagań operacyjnych, z czego ta najnowsza (Göksur 100-N) oferuje możliwość odpalenia aż 20 pocisków.

Jeśli wierzyć Turkom, system Göksur wyróżnia się wieloma zaawansowanymi funkcjami, które czynią go jednym z najbardziej nowoczesnych systemów obrony punktowej. Może bowiem zwalczać zagrożenia w promieniu 360 stopni i to niezależnie od tego, czy latają nisko, czy wysoko, a dzięki sztucznej inteligencji i nowoczesnemu systemowi kontroli ognia, potrafi atakować kilka celów naraz. Dodatkowo dwukierunkowe łącze danych obecne w pociskach zapewnia możliwość korygowania kursu w locie, co zwiększa jej skuteczność i precyzję. Udany test bojowy systemu Göksur jest więc ewidentnie kluczowym osiągnięciem w rozwoju tureckiej technologii obronnej. Zwłaszcza że jego wszechstronność i zdolność do działania w różnych warunkach sprawiają, że stanie się on kluczowym elementem strategii obronnej Turcji na kolejne lata.