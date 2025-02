W tę liczbę trudno uwierzyć. Pod naszym nosem wyrosła potęga

Ogromna liczba HUMVEE, czyli jak słynne pojazdy stały się kluczowym elementem ukraińskiej mobilności wojskowej

HUMVEE to wszechstronne pojazdy taktyczne, które zadebiutowały w armii amerykańskiej w latach 80. XX wieku. Można o nich powiedzieć wiele, ale najważniejsze jest to, że charakteryzują się niskim profilem (około 1,8 metra wysokości), szerokim rozstawem osi (około 2,1 metra) oraz długością około 4,6 metra. Te proporcje są o tyle ważne, że zapewniają stabilność w trudnym terenie, co jest kluczowe w warunkach bojowych. Poza tym każdy HUMVEE doczekał się niezależnego zawieszenia na wszystkie koła, około 40-cm prześwitu, 6,5-litrowego turbodoładowanego silnika diesla (V8) o mocy 190 koni mechanicznych i 515 Nm momentu obrotowego oraz 95-litrowego zbiornika paliwa, który w pełni zatankowany przekłada się na zasięg operacyjny na poziomie 400-560 km.

Dzięki wspomnianym parametrom HUMVEE świetnie sprawdza się w trudnym terenie, co czyni go niezastąpionym narzędziem na froncie. Z całą pewnością sprawdzili to na własnej skórze ukraińscy żołnierze, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że Siły Zbrojne Ukrainy dysponują obecnie flotą około 5000 HUMVEE w przeróżnych konfiguracjach. Większość z nich została dostarczona w ramach pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów sojuszniczych, głównie w wersjach nieopancerzonych.

Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują ogromną liczbę dostarczonych HUMVEE do operacji logistycznych i bojowych, z czego te ostatnie budzą najwięcej emocji. Nie bez powodu, bo dzięki zdolnościom terenowym i modularnej budowie, HUMVEE często służą jako platformy dla ciężkiego uzbrojenia. Przykładowo dwumiejscowy wariant M1152 został wyposażony w różne systemy broni, bo wyrzutnie rakiet wielokrotnego startu, systemy pocisków przeciwlotniczych czy zdalnie sterowane stanowiska ogniowe z potężnymi działkami. Nie jest to tylko teoria, bo musimy pamiętać, że ukraińskie siły obronne korzystają bowiem nawet z tych specjalistycznych wersji HUMVEE, takich jak m.in.:

AN/TWQ-1 Avenger – mobilny system obrony powietrznej

2-CT Hawkeye – samobieżne haubice 155 mm

Mobilne systemy przeciwpancerne z wyrzutniami TOW

Mobilne systemy z pociskami kierowanymi APKWS

Tak szerokie zastosowanie potwierdza elastyczność konstrukcji HUMVEE i jej zdolność do dostosowania się do różnych potrzeb operacyjnych. W Ukrainie znalazło się ich tak dużo nie bez powodu, bo pojazdy te są również łatwe w transporcie, jako że mogą być przewożone m.in. drogą powietrzną za pomocą samolotów transportowych takich jak C-130 Hercules, co pozwala na ich szybkie przerzuty wojskowe w kluczowe obszary działań. Sama obecność tak dużej liczby HUMVEE w ukraińskich siłach zbrojnych podkreśla ich kluczową rolę w operacjach wojskowych, bo zapewniają one mobilność, ochronę i elastyczność, co jest niezwykle ważne na dynamicznym froncie walki. Czy HUMVEE zmieniają więc losy wojny? Ewidentnie tak.