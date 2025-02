Były pierwszymi takimi okrętami na świecie. Teraz są potężniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

HMS Halland już po ulepszeniach. Dlaczego Szwecja zmieniła świat okrętami typu Gotland

HMS Halland, wprowadzony do służby w 1997 roku, jest trzecim i ostatnim okrętem swojego typu, który przeszedł tę kompleksową modernizację, dołączając do bliźniaczych jednostek HMS Gotland i HMS Uppland. Te usprawnienia wydłużą żywotność operacyjną jednostki i znacząco zwiększą zdolności obronne Szwecji, wzmacniając jej pozycję w regionie Bałtyku. Wydarzenie to stanowi kulminację szeroko zakrojonego programu unowocześnienia tych trzech okrętów, aby dostosować je do poziomu technologicznego planowanych jednostek typu Blekinge (A26).

Okręty typu Gotland stanowiły przełom w technologii podwodnej, jako że były pierwszymi na świecie konwencjonalnymi okrętami podwodnymi wykorzystującymi system napędu niezależnego od powietrza (AIP). Technologia ta, wcześniej dostępna wyłącznie dla okrętów nuklearnych, umożliwia dłuższe operowanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się, co pozwala na przeprowadzanie bardziej ryzykownych misji i unikanie wykrycia przez wroga. Moment wynurzenia się na spornych wodach jest z kolei najgroźniejszym momentem dla całego okrętu, bo wtedy przestaje się ukrywać w głębinach. W przypadku tych okrętów podwodnych system AIP oparty na silnikach Stirlinga wykorzystuje płynny tlen i olej napędowy, spalając je w obiegu zamkniętym. Dzięki temu okręt może pozostawać pod wodą ponad dwa tygodnie, poruszając się z prędkością około 9,3 km/h.

Jeśli idzie o kluczowe modernizacje, których doczekał się HMS Halland, to te obejmują ponad 20 nowych systemów, a w tym zaawansowane sensory i systemy dowodzenia zastosowane już na przyszłych okrętach typu Blekinge (A26). Poza tym kadłub okrętu wydłużył się z 60,4 metra do 62,7 metra, a jego wyporność wynosi teraz 1580 ton na powierzchni. Za napęd i energię odpowiadają z kolei dwa silniki wysokoprężne MTU o mocy 1300 KM każdy oraz dwa silniki Stirlinga Kockums V4-275R AIP o mocy 101 KM każdy, a w kwestii uzbrojenia HMS Halland może teraz transportować do 48 min morskich i siać zniszczenie z użyciem dwóch wyrzutni torpedowych kalibru 400 mm oraz czterech wyrzutni kalibru 533 mm.

Modernizacja HMS Halland to znaczące wzmocnienie szwedzkich zdolności morskich, a to zwłaszcza w kluczowym m.in. dla Polski i strategicznie istotnym regionie Bałtyku. Teraz będzie mógł jeszcze skuteczniej unikać wykrycia, przeprowadzać dłuższe misje, a w razie potrzeby, skuteczniej zwalczać wszelkie zagrożenia. Dodatkowo, w kontekście nadchodzącego przystąpienia Szwecji do NATO, ulepszony HMS Halland stanowi dodatkowe wsparcie dla operacji sojuszniczych w regionie. Jego zdolność do prowadzenia działań w ramach kolektywnej obrony sprawia, że staje się kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa Bałtyku.