Na tym filarze powstanie powietrzna dominacja USA. Ważny krok już za Amerykanami

Przełom w lotnictwie wojskowym, czyli jak adaptacyjne silniki zrewolucjonizują potęgę USA w powietrzu

Firma Pratt & Whitney, należąca do RTX, zakończyła szczegółowy przegląd projektu systemu Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP) we współpracy z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych. To kluczowy postęp w dziedzinie technologii napędowej, który w ogromnym stopniu zwiększy możliwości przyszłych samolotów bojowych. Co ciekawe, cały przegląd projektu przeprowadzono wyłącznie w środowisku cyfrowym, co umożliwiło natychmiastowy dostęp do wszystkich wymaganych danych i materiałów. Dzięki temu proces oceny miał być niezwykle precyzyjny i spełniał surowe wymagania Sił Powietrznych USA. Efekt? Znaczne przyspieszenie przejścia do etapu produkcji komponentów dla demonstratora XA103, którego testy naziemne planowane są na koniec lat 20. XXI wieku.

Silnik NGAP został zaprojektowany na podstawie adaptacyjnej architektury, która umożliwia aktywną regulację poszczególnych komponentów w celu optymalizacji wydajności. Dzięki temu napęd jest w stanie zbalansować efektywność paliwową, żywotność oraz zarządzanie mocą i temperaturą, przewyższając obecnie stosowane silniki czwartej i piątej generacji. Takie innowacje są kluczowe dla przyszłych systemów walki powietrznej, które będą wymagały większego zasięgu, lepszej zwrotności i wyższej elastyczności operacyjnej. Zwłaszcza że inicjatywa NGAP jest częścią szeroko zakrojonego programu modernizacji Sił Powietrznych USA, którego celem jest przygotowanie Amerykanów na nowe zagrożenia. Adaptacyjne technologie napędowe są w stanie to zrobić, bo zapewnią większy zasięg, wyższą moc i elastyczność operacyjną dla przyszłych myśliwców.

Silnik XA103 jest jednym z kluczowych kandydatów w kategorii silników adaptacyjnych właśnie, konkurując z innymi rozwiązaniami rozwijanymi przez czołowe firmy przemysłu lotniczego. Dzięki osiągnięciu tego kamienia milowego Pratt & Whitney umacnia swoją pozycję lidera innowacji napędowych, mając kluczowy wpływ na przyszłość amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Firma przechodzi teraz do etapu produkcji komponentów i przygotowań do testów na ziemi, które odbędą się w najbliższych latach.

Silniki adaptacyjne, takie jak XA103, stanowią przełom w technologii napędów odrzutowych. Wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do tradycyjnych jednostek, które działają z ustalonym współczynnikiem dwuprzepływowości, silniki adaptacyjne mogą go dynamicznie zmieniać w trakcie lotu. Dzięki temu silnik może przełączać się między trybami oszczędności paliwa oraz maksymalnego ciągu w zależności od sytuacji. Działa to tak, że trzeci strumień powietrza w tych silnikach może być kierowany albo wokół rdzenia (dla lepszej ekonomii paliwowej), albo przez rdzeń silnika (dla zwiększonego ciągu).

Warto też wspomnieć, że Pratt & Whitney nie jest jedynym graczem w tym sektorze, bo firma GE Aerospace również zakończyła szczegółowy przegląd projektu swojego silnika adaptacyjnego XA102, opracowywanego w ramach programu NGAP. Ten ma zapewnić zwiększoną oszczędność paliwa, wyższy ciąg i większą odporność na przeciążenia oraz dłuższą żywotność i bardziej zaawansowane systemy chłodzenia. Oba programy (XA102 i XA103) są jednak kluczowymi elementami inicjatywy Next Generation Air Dominance (NGAD), której celem jest zapewnienie przewagi powietrznej USA w przyszłych konfliktach. Niezależnie od finalnego wyboru konkretnego silnika przez Siły Powietrzne USA, samo wdrożenie silników adaptacyjnych zrewolucjonizuje myśliwce nowej generacji, zapewniając im okazalszy zasięg i większą elastyczność operacyjną, wyższy poziom oszczędności paliwa oraz lepsze możliwości manewrowe w warunkach bojowych.