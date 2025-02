Valve Index – kupisz zestaw VR za 1200 dolarów?

Gabe Follower, informator, który już kilkukrotnie trafnie wypowiadał się na temat planów Valve, teraz donosi, że firma planuje wypuścić zupełnie nowy zestaw słuchawkowy do wirtualnej rzeczywistości. Jak się nietrudno domyślić, będzie to propozycja skierowana przede wszystkim do graczy.

Valve Index – konkurencja dla Mety?

Przecieki pochodzą z kilku źródeł, które twierdzą, że będzie to samodzielny, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy VR, bardzo podobny do tego, co Meta oferuje pod nazwą Quest. Sprzęt Valve nosi ponoć nazwę kodową “Deckard” i ma trafić na rynek jeszcze w tym roku. Niby fajnie, ale ma być drogo – 1200 USD, podczas gdy Index to 1000 USD. Oczywiście to tylko pogłoski, aczkolwiek cena jest dość prawdopodobna.

Według Gabe Follower, sprzęt będzie również wyposażony w kilka minigier opracowanych przez Valve. Prawdopodobnie będą podobne do dem, które są dołączone do zestawu słuchawkowego Index i Steam Deck. Ponadto, Valve (również podobno) zamierza zaoferować zestaw słuchawkowy jako sposób na doświadczenie tytułów na płaskim ekranie na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, tak jakby były odtwarzane na dużym ekranie telewizora, a wszystko to bez konieczności posiadania komputera.

Oczywiście póki co mamy tylko do czynienia z plotkami, a samo Valve milczy w tym temacie. Dlatego wypada nam czekać na jakieś bardziej oficjalne informacje od producenta.