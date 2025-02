WhatsApp ułatwi komunikację z obcokrajowcami? Nowa funkcja ma wykrywać język i działać lokalnie

Od pewnego czasu WhatsApp rozwija nową funkcję, która ma automatycznie wykrywać język wiadomości i tłumaczyć je na język preferowany przez użytkownika. Takie rozwiązanie znacząco ułatwi komunikację, szczególnie w czatach grupowych, gdzie jest większa szansa spotkania osób porozumiewających się w innych językach od naszego. Najważniejsza z nowości jaka pojawiła się w całym procesie rozwoju funkcji dotyczy automatyzacji wykrywania języka otrzymywanej wiadomości (we wcześniejszej wersji należało język wskazać ręcznie). Informacje o takiej zmianie podaje serwis WABetaInfo na podstawie przeglądu komunikatora WhatsApp w wersji beta 2.25.4.5 dla Androida.

Po rozpoznaniu języka nastąpi automatyczne tłumaczenie na język wskazany przez użytkownika w procesie konfiguracji. Do poprawnego działania funkcji automatycznego wykrywania języka oraz tłumaczenia, użytkownicy będą musieli pobrać dodatkowy plik. Całe przetwarzanie będzie się odbywać bezpośrednio w telefonie, bez potrzeby kontaktu z siecią. Ma to również swoją zaletę od strony bezpieczeństwa i prywatności korespondencji (zachowuje szyfrowanie E2E). Sama Funkcja automatycznego rozpoznawania języka nie powinna wymagać dużo miejsca (około 20-30 MB). Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje póki co jakość uzyskiwanych tłumaczeń. Pierwotnie rozwiązanie miało bazować na technologii stosowanej przez Tłumacz Google, ale wiele wskazuje na to, że będzie to jednak autorski system.

Czytaj też: WhatsApp na iOS w końcu dostanie kluczową funkcję. Prawie dwa lata po Androidzie

Możliwość automatycznego wykrywania języków i tłumaczenia wiadomości będzie szczególnie przydatna w czatach grupowych, ponieważ użytkownicy nie będą musieli ręcznie identyfikować i wybierać języków innych uczestników dyskusji. Oprócz tego inżynierowie odpowiedzialni za rozwój komunikatora WhatsApp pracują nad nową funkcją, która pozwoli użytkownikom dodawać linki do profili WhatsApp w mediach społecznościowych. Funkcja ta jest już dostępna dla kont biznesowych i wkrótce może trafić do profili osobistych.