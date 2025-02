I znowu coś nie wyszło. Łatka KB5051987 psuje Windows 11

Windows 11 po wprowadzeniu KB5051987 może mieć poważne problemy. Największy to taki, że Eksplorator plików nie odpowiada, gdy próbuje się otworzyć foldery systemowe – Pulpit, Dokumenty lub Obrazy. Niektórzy użytkownicy zaobserwowali również, że Eksplorator plików nie otwiera się, gdy próbuje się uzyskać do niego dostęp za pomocą skrótu na pulpicie lub użyć wyszukiwania systemu Windows.

KB5051987 – czy każdy użytkownik Windows 11 ucierpi?

Aktualizacja Windows 11 KB5051987 sprawia problemy u wielu osób, a jej zachowanie jest co najmniej dziwne. Choć Eksplorator Plików się nie otwiera dla wymienionych folderów, proces explorer.exe nadal działa w tle, ponadto bez problemu da się wejść do katalogu Obrazy. Jak można przeczytać na stronie Centrum Społeczności, wiele osób po kliknięciu na foldery na pasku bocznym nie widzi podfolderów.

Wydaje się zatem, że to problem z pewnymi częściami Eksploratora plików. Co pogarsza sytuację – Windows 11 KB5051987 to obowiązkowa aktualizacja zabezpieczeń, więc zostanie zainstalowana automatycznie, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Na szczęście jest sposób, aby pozbyć się problemu, o czym za chwilę, ponieważ Eksplorator to nie jedyny problem.

Sama aktualizacja KB5051987 może nie instalować się, pobierać bardzo wolno lub próbować… zainstalować się wiele razy. Użytkownicy dostrzegają także problemy po osiągnięciu pewnego procentu instalowania, np. gdy jest już 80%, może wyskoczyć komunikat: “Nie można zainstalować zbiorczej aktualizacji KB5051987 z 2025-02. Brakuje niektórych plików. Kod błędu: (0x80070003)”.

Ponadto po wdrożeniu łatki pojawiają się informacje o zacinających myszkach, opóźnieniach w pisaniu, a także problemach z działaniem kamer. Gdzieniegdzie spada wydajność kart graficznych, zwłaszcza w grach. Wygląda zatem na to, że – mówiąc kolokwialnie – KB5051987 to tragedia na całego.

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji wystąpią problemy, zalecamy jej odinstalowanie. W tym celu otwórz Ustawienia, przejdź do Windows Update i kliknij przycisk Odinstaluj. Potwierdź decyzję i zaczekaj na wprowadzenie zmian. Po restarcie systemu wejdź ponownie do Windows Update i wstrzymaj ustawienia na trzy tygodnie. Zapewne w tym czasie Microsoft postara się naprawić to, co zepsuł. A przynajmniej taką mam nadzieję.