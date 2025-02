Wodór czysty jak łza. Naukowcy stworzyli coś, co może zmienić świat

Naukowcy opracowali przełomową metodę produkcji wodoru

Tym razem w świecie “ekologicznego wodoru” wielkie osiągnięcie wpadło na konto naukowców z Uniwersytetu Pekińskiego oraz Uniwersytetu w Cardiff, którzy wspólnymi siłami dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie produkcji wodoru. Opracowali bowiem innowacyjny proces katalityczny, który generuje wodór bez emisji dwutlenku węgla (CO₂) u źródła, co stanowi ogromny krok naprzód w kierunku zrównoważonej energetyki. Mowa o takiej przyszłości, w której wodór rzeczywiście będzie nie tylko uznawany, ale też stanie się rzeczywistym paliwem przyszłości.

Tradycyjne metody produkcji wodoru, takie jak reforming parowy metanu, wymagają wysokich temperatur, bo rzędu od 400 do 600°C i są tym samym bardzo energochłonne. W rezultacie prowadzą do znacznej emisji CO₂, bo od około 9 do 12 ton na każdą tonę wyprodukowanego wodoru. Nowa metoda wykorzystuje z kolei bioetanol pozyskiwany z odpadów rolniczych, który reaguje z wodą w znacznie niższej temperaturze 270°C. Reakcję tę wspomaga innowacyjny bimetaliczny katalizator na bazie niklu i miedzi, który skutecznie zmienia ścieżkę chemiczną procesu, eliminując bezpośrednią emisję CO₂. Co ciekawe, oprócz produkcji czystego wodoru, proces ten generuje kwas octowy, czyli cenny związek organiczny szeroko stosowany w konserwacji żywności, środkach czyszczących, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Samo połączenie produkcji wodoru i kwasu octowego nie tylko zwiększa opłacalność ekonomiczną procesu, ale także wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, skutecznie wykorzystując zasoby biomasy. Jest to o tyle ważne, że wodór jest wszechstronnym nośnikiem energii, który to jest wykorzystywany m.in. w ogniwach paliwowych, transporcie oraz procesach przemysłowych. Jednak jego wpływ na środowisko zależy od metody produkcji, bo tradycyjne procesy oparte na paliwach kopalnych są związane z dużą emisją CO₂, podczas gdy zielony wodór, produkowany przy użyciu odnawialnych źródeł energii, stanowi czystsze rozwiązanie.

Opracowana technologia produkcji wodoru z bioetanolu bez emisji CO₂ może stanowić realną alternatywę dla wodoru wytwarzanego z paliw kopalnych, wspierając globalne cele neutralności węglowej oraz zmniejszając zależność od tradycyjnych źródeł energii. Kluczowym elementem sukcesu tej metody jest innowacyjny katalizator bimetaliczny, który umożliwia przeprowadzenie reakcji w niższej temperaturze, co zmniejsza zużycie energii i eliminuje emisję CO₂, czyniąc cały proces bardziej zrównoważonym i efektywnym.

Ten laboratoryjny sukces otwiera nowe możliwości w zakresie zrównoważonej produkcji wodoru, integrując wykorzystanie odpadów rolniczych z wytwarzaniem czystej energii. Technologia ta stanowi tym samym wyjątkowo szerokie podejście do wyzwań energetycznych i środowiskowych, jako że przekształca biomasę w cenne produkty bez emisji gazów cieplarnianych. Nie oznacza to jednak, że możemy już ogłaszać rewolucję w zakresie produkcji czystego wodoru, bo teraz naukowcy muszą zająć się skalowaniem procesu, optymalizacją katalizatora oraz analizą kosztów wdrożenia na dużą skalę. Pierwszy element układanki jednak już ułożyli.