Na takiego Volkswagena czekasz. Będzie elektryczny i na tyle tani, że dopłaty do BEV nie będą konieczne

Tani elektryczny samochód Volkswagen ID.1 wreszcie oficjalnie i w szczegółach

O “tanim elektrycznym Volkswagenie” słyszymy już od kilku lat. Pierwsze solidniejsze informacje na temat VW ID.1 trafiły do nas już w momencie premiery konceptu ID.Life w 2021 roku, ale wiedzieliśmy o ambicjach tej niemieckiej firmy jeszcze wcześniej. Dziś z kolei doczekaliśmy się wreszcie oficjalnej zapowiedzi taniego elektrycznego samochodu ID.1, który doczekał się nawet specjalnej grafiki promocyjnej, sugerującej, że ogólny design modelu został wreszcie “przyklepany”. Nie liczcie jednak na zaskoczenie – miał być kompaktowy hatchback i kompaktowy hatchback będzie, a jego przeznaczenie obejmie oczywiście jazdę miejską. Celem takiego samochodu jest z kolei nie tylko napchanie kasy do kieszeni Volkswagena, ale też “demokratyzacja e-mobilności” i w tej akurat kwestii musimy się z firmą zgodzić. Rynek elektrycznych samochodów nie należy bowiem aktualnie do idealnych.

Zapowiedź Volkswagena ID.1 z lutego 2025 roku

Chociaż szczegółowe dane techniczne wciąż pozostają tajemnicą, to ID.1 najprawdopodobniej będzie oparty na skróconej wersji platformy MEB (Modular Electric Drive), a więc elastycznej i wydajnej konstrukcji, która została już sprawdzona w praktyce i ma pozwalać na obniżenie kosztów produkcji bez kompromisów w zakresie osiągów i zasięgu. Model ten ma wypełnić lukę w ofercie firmy po wycofanym Volkswagenie e-Up!, który wcześniej był najtańszym elektrykiem w ofercie marki.

Volkswagen ID.2all

Jednak jeszcze zanim ID.1 trafi na rynek, Volkswagen planuje wprowadzenie ID.2all, a więc nieco większego modelu, którego debiut zaplanowano na 2026 rok. Jego cena startowa ma nie przekraczać 25000 euro, podczas gdy przeznaczenie przetrze Volkswagenowi szlak do nowych klientów, którzy do tej pory nie chcieli, albo nie mogli sobie pozwolić na zakup droższych elektryków. Najważniejszy moment nadejdzie więc dopiero w 2027 roku, bo wtedy ID.1 ma zadebiutować w cenie startowej około 20000 euro, czyli ~84000 zł.

Samo zobowiązanie Volkswagena do tworzenia przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych to ważny krok w kierunku redukcji emisji CO₂ i promowania zrównoważonego transportu. Wprowadzając tańsze modele, firma nie tylko odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na samochody przyjazne dla środowiska, ale także stawia wyzwanie konkurencji, zmuszając inne marki do obniżenia cen swoich EV.