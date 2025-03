1Password dodaje nową funkcję, która ułatwi dostęp do istotnych danych

Najnowsza aktualizacja 1Password dodaje nową funkcję Nerby items (“Pobliskie Elementy”), która ma na celu poprawę sposobu dostępu do danych powiązanych z konkretną lokalizacją w świecie rzeczywistym

Wprowadzone ulepszenie umożliwi oznaczanie lokalizacji i przypisywanie jej do konkretnych danych przechowywanych w sejfie 1Password. 1Password twierdzi, że jest jedynym menedżerem haseł, który obecnie oferuje tę funkcję. Jego celem jest umożliwienie „szybszego dostępu do elementów, gdziekolwiek i kiedykolwiek ich potrzebujesz”. Pomysł narodził się podczas jednego z hackathonów, a podczas testów beta testerzy wyrazili o nim bardzo pozytywne opinie, dlatego funkcja została już szerzej udostępniona.

Użytkownicy mogą dodać jedną fizyczną lokalizację do dowolnego nowego lub istniejącego poświadczenia poprzez edycję tego elementu i dodanie lokalizacji. Po dotarciu do tego miejsca oznaczone informacje pojawią się na karcie Home, dając do nich szybki i bezproblemowy dostęp. Dzięki temu możemy powiązać dane o lokalizacji z różnymi elementami, w tym kartami debetowymi podczas korzystania z bankomatu, dokumentacją medyczną, hasłami do lokalnych sieci Wi-Fi, kodami alarmowymi w miejscu pracy lub dokumentami podróży i planami podróży na lotniskach.

Warto pamiętać, że funkcja będzie działać tylko wtedy, gdy dodamy odpowiednią sekcję „W pobliżu” do ekranu głównego. Aby to zrobić, należy przejść do ekranu głównego, wybrać przycisk dostosowywania i odpowiednią opcję. Kolejnym krokiem jest zezwolenie na dostęp do lokalizacji. Firma zapewnia, że nie przechowuje, nie udostępnia i nie śledzi danych o naszej lokalizacji znajdujących się w sejfie. Jeśli zaś korzystamy z tego menedżera haseł w pracy, także pracodawca nie będzie miał do nich wglądu. Nasze bieżące współrzędne nigdy nie opuszczają naszego urządzenia.

Trzeba przyznać, że ta nowość dodana do 1Password zdecydowanie wielu osobom się przyda w wielu sytuacjach. Możemy w ten sposób np. dodać sobie kod do domofonu u znajomych, od razu łącząc go z daną lokalizacją. Nawet jeśli zapomnimy, że to zrobiliśmy, to następnym razem, kiedy do nich wpadniemy, aplikacja wyświetli go w widocznym miejscu, oszczędzając nam czas na szukaniu czy ponownym pytaniu o taki kod. Podobnie możemy zrobić w wielu innych sytuacjach.

Funkcja dostępna jest już dla użytkowników aplikacji 1Password na systemach Windows, Android, macOS, iOS i Linux. Menedżer jest usługą płatną, ale biorąc pod uwagę to, co oferuje, koszty są raczej niewielkie, bo mowa o 2,99 dol. za miesiąc przy płatności rocznej.