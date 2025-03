Nawet 600 zł zarobisz w Alior Banku za otwarcie konta

Załóż Alior Konto, a my ci za to zapłacimy

Alior Bank przygotował atrakcyjną ofertę „Alior Konto z Bonusem”. Mogą z niej skorzystać nowi klienci – w nomenklaturze banku oznacza to osoby, które przez ostatnie 3 lata nie korzystały z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Aliorze. Promocja ta umożliwia uzyskanie premii pieniężnej w wysokości 600 zł za aktywne korzystanie z konta.

Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić określone warunki:

założyć Alior Konto z kartą

wyrazić zgodę marketingowową i nie odwoływać jej do przekazania nagrody

w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zarejestrować się w aplikacji mobilnej Alior Mobile i potwierdzić chęć udziału w promocji

utrzymać aktywność na koncie – potrzebne jest w miesiącu 5 transakcji kartą lub blikiem, wykonanie jednorazowo przelewu na konto minimum 1000 zł i zalogowanie się do Alior Mobile

Warunki należy spełnić przez kolejnych 12 miesięcy – za każdy miesiąc na konto wpłynie wtedy premia w wysokości 50 zł. Wymogi nie są zatem zbyt srogie i w zasadzie sprowadzają się do upewnienia przez bank co do tego, że konto będzie używane jako główny rachunek, a nie zostało założone jako sposób na pozyskanie bonusu.

Czytaj też: Smartfony Google Pixel 8 w dużej promocji na Proshop.pl

Alior Konto to nowoczesny rachunek bankowy, który oferuje szeroki zakres usług, w tym:

darmowe prowadzenie konta (bezwarunkowo),

darmową obsługę karty (dla osób poniżej 18 roku życia),

lub jeśli wykonasz kartą od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca, płatności bezgotówkowe na łącznie min. 300 zł.

0 zł za wypłaty z bankomatów Alior Banku.

Promocja „Alior Konto z Bonusem” jest ograniczona czasowo – wnioski o założenie konta można składać do 31 maja 2025 roku. Cały okres trwania promocji razem z wypłatami potrwa oczywiście dłużej – do 31 sierpnia 2026 roku.

Alior Bank stawia na innowacyjność i dostosowanie oferty do potrzeb współczesnego klienta. Konto to jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę, bezpieczeństwo i możliwość korzystania z nowoczesnych technologii bankowych.