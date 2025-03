Nie przegap okazji! Aparaty i obiektywy w supercenach na Amazon.pl!

Promocja na obiektywy i aparaty w Amazonie

Lista przecenionych obiektywów w Amazon.pl jest naprawdę długa, toteż wybranie najciekawszych pozycji nie było proste. Na pewno warto sprawdzić:

Dla posiadaczy aparatów niepełnoklatkowych Sony z pewnością najciekawsze będą obiektywy Sigmy – w ofercie promocyjnej znalazł się najstarszy obiektyw stałoogniskowy z tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Sigma 30 mm f/1.4 DC DN – bardzo udany optycznie i wciąż doskonale się spisujący w praktyce, choć wyrosła mu liczna konkurencja nieustępująca parametrami. Ofertę uzupełniają dwa zoomy – ultraszerokokątna Sigma 10-18 f/2.8 DC DN, którą miałem przyjemność recenzować i z którą się bardzo niechętnie rozstawałem, oraz standardowy zoom Sigma 18-50 mm f/2.8 DC DN, który powinien być pozycją obowiązkową do aparatów Sony APS-C – oba obiektywy stanowią znakomity tandem.

Z teleobiektywów moją uwagę zwrócił przeznaczony dla małych matryc Tamron 70-300 f/4.8-6.3 Di III RXD, popularny wybór użytkowników, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na nieco lepszy, ale ponad dwukrotnie droższy Sony E 70-350 m f/4.5-5.6, oraz pełnoklatkowy Tamron 70-180mm F/2.8 DI III VXD, który jest doskonałym zamiennikiem bardzo drogiego Sony FE 70-200 mm f/2.8 GM OSS i jeszcze droższego, nowszego GM2 OSS.

Obiektywy Meike to z kolei ciekawostka – przeznaczone dla matryc pełnoklatkowych, są małe, zgrabne i bardzo tanie nawet bez promocji w Amazonie. Nie szokują parametrami, ale mają znakomity stosunek możliwości do ceny i choćby dlatego warto im się przyjrzeć.

Najdziwniejszą propozycją wiosennej promocji Amazonu jest jednak OM SYSTEM 9 mm f/8 fisheye lens cap – zgodnie z nazwą to raczej zaślepka na bagnet, niż pełnoprawny obiektyw – tak mała, że można aparat schować do kieszeni. Jednak mimo dość skromnych parametrach można tym szkiełkiem robić ciekawe zdjęcia w unikalnej perspektywie rybiego oka, a przy tej cenie nie trzeba nawet specjalnie się zastanawiać i warto sprawdzić do potrafi, choćby z ciekawości.

Oferta aparatów z kolei nie szokuje. Ciekawie prezentuje się amatorski niepełnoklatkowy, którego miałem okazję recenzować Canon EOS R50 i który nada się na pierwszy sprzęt dla amatora (szczególnie odkąd Sigma wprowadziła swoje obiektywy z odpowiednim mocowaniem), oraz pełnoklatkowy Panasonic Lumix S5 II z kitowym obiektywem.

Procenty podane przy ofertach traktujcie z przymrużeniem oka – są to wartości podane przez Amazon, od kwot, które funkcjonowały u nich w sklepie przed promocją. Sprawdziłem jednak oferty z pomocą wyszukiwarki Ceneo i rzeczywiście są to w tej chwili najniższe dostępne oferty na sprzęt, nawet jeśli różnica jest nieco mniejsza.