Promocje na Amazonie się nie kończą – dziś stacje ładowania i słuchawki taniej

Anker, wciąż Anker

Amazon włączył właśnie promocje na kolejne akcesoria Ankera. W najnowszej ofercie znajdziemy między innymi wydajne ładowarki sieciowe oraz akcesoria MagSafe:

Anker Prime 250 W – 559 zł (zamiast 699 zł)

Nowoczesna ładowarka, a raczej stacja ładująca zgodna z Power Delivery 3.1, w formie wygodnego, zgrabnego pudełka podłączanego kablem do sieci zasilającej. Taka konfiguracja pozwala na łatwy dostęp do portów – do dyspozycji użytkownika są cztery porty USB-C i 2 porty USB-A.

Maksymalna wydajność ładowania to 250 W, przy czym port oznaczony jako pierwszy ma wydajność do 140 W, drugi zaś do 100 W podczas pracy w trybie pojedynczym. Porty USB-A mają wydajność do 22,5 W, a za optymalny dobór parametrów podczas ładowania wieloportowego odpowiada autorska technologia PowerIQ 4.0, przy czym za pomocą pokrętła można także ręcznie ustalić priorytet ładowania dla określonego portu.

W kontrolowaniu pracy stacji ładującej pomaga wyświetlacz, stację można też podłączyć do Wi-Fi (co przy okazji pozwala na ekranie wyświetlić aktualny czas jako wygaszacz ekranu) oraz Bluetooth i kontrolować przy pomocy aplikacji.

Stację ładowania można znaleć tutaj.

Anker 140W USB C – 289 zł (zamiast 389 zł)

Klasyczna ładowarka Power Delivery 3.1 w formie wtyczki, wyposażona w 3 porty USB-C i jeden port USB-A. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 140 W, taką też mogą podać wyjścia 1 lub 2. Ładowarka posiada wyświetlacz wskazujący parametry pracy oraz dotykowy przycisk, pozwalający na wybór trybu pracy. System Active Shield 2.0 zabezpiecza ładowarkę i podłączone urządzenia przed przepięciami.

Ładowarkę można znaleźć tutaj.

Anker MagGo – 349 zł (zamiast 449 zł)

Bezprzewodowa, składana stacja ładująca dla 3 urządzeń, wyposażona w stanowisko ładowania MagSafe/Qi2 o mocy 15 W, płytkę ładowania dla słuchawek oraz dedykowane stanowisko współpracujące ze smartwatchami Apple Watch/Watch Ultra w trybie szybkiego ładowania dla zgodnych modeli. W zestawie ze stacją znajduje się ładowarka PD 40 W.

Stację ładowania można znaleźć tutaj.

LISEN Stacja ładująca MagSafe 3 w 1 – 99,451 (zamiast 229 zł)

Tania i prosta ładowarka, wyposażona w płytkę MagSafe 15 W dla smartfonów Apple’a (może też ładować urządzenia Qi2, ale nie ma certyfikatu), płytkę do ładowania słuchawek oraz wysuwane stanowisko dla zegarków Apple Watch. Podobnie jak w przypadku Ankera, stacja jest składana, przez co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem podróżnym. Jednak jej główną zaletą w tym przypadku jest niezwykle niska cena promocyjna.

Stację ładowania można znaleźć tutaj.

Marshall Major IV – 258,78 zł

Marshall Major IV to nauszne słuchawki hybrydowe. Mogą pracować w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym, poprzez Bluetooth 5.0 z wykorzystaniem kodeka SBC. Za jakość dźwięku odpowiadają dynamiczne przetworniki 40 mm, które pozwalają uzyskać pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20000 Hz. Charakter dźwięku jest typowo rozrywkowy, z mocnym basem i podkreślonymi wysokimi tonami. Dużą zaletą jest czas pracy – na jednym ładowaniu słuchawki mogą działać nawet 80 godzin oraz możliwość bezprzewodowego ładowania.

Słuchawki można znaleźć tutaj.