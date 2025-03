Nothing Phone (3a) i (3a) Pro oficjalnie! Ekstrawagancja jest opłacalna

Design, czyli znak rozpoznawczy Nothinga. Ekstrawagancki styl w nowym wydaniu

Nothing jest konsekwentny w swojej estetyce, w związku z czym Phone (3a) i (3a) Pro nadal mają szklane tylne panele, za którymi znajdziemy również kilka charakterystycznych już dla marki światełek Glyph. Projekt eksponuje nowy system kamer poprzez charakterystyczną dla Nothing estetykę i nowoczesną inżynierię.

Nothing Phone (3a) kontynuuje stylistykę znaną doskonale z Nothing Phone (2a), natomiast nowy model z dopiskiem „Pro” w nazwie może nieco bardziej szokować — na środku górnej części rewersu smartfona jest dość potężna i odstająca wyspa aparatów, na której obiektywy są rozmieszczone dość nieregularnie. Smartfon przez niektórych użytkowników X został już okrzyknięty najbrzydszym telefonem tego roku, chociaż mi ta stylistyka niezwykle się podoba i wpasowuje się w wizerunek marki. Seria Phone (3a) zwiększa również swoją wytrzymałość do klasy IP64 i osiąga najniższy jak dotąd ślad węglowy w smartfonie Nothing, z wynikiem 51,3 kg CO2e.

Co w środku mają nowe Nothingi?

Nothing postawiło na układ Snapdragon 7s Gen 3, który jest o 33% szybszy niż ten w Phone (2a). Nowy procesor graficzny Adreno ma oferować lepszą wydajność w grach, a optymalizacje systemu sprawiają, że urządzenia działają płynniej. Dzięki zastosowaniu (a jakże) AI, seria Nothing Phone (3a) jest o 92% bardziej efektywna w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Na pokładzie jest również technologia RAM Booster, która pozwala na wykorzystanie nawet 20 GB pamięci operacyjnej (chociaż wszyscy wiemy jak z tym jest), a większa komora chłodzenia vapor chamber (4500 mm²) zmniejsza temperaturę urządzenia o 23% względem (2a).

Bateria i ładowanie w Nothing Phone (3a)

Seria Nothing Phone (3a) oferuje solidną wydajność baterii i szybkie ładowanie, które pozwala dłużej cieszyć się urządzeniem bez przerw na podłączenie do ładowarki. Dzięki Snapdragonowi 7s Gen 3, zużycie energii w codziennych zadaniach zostało zredukowane o 8%, co według producenta przekłada się na dodatkowe 30 minut działania każdego dnia.

Oba modele — Phone (3a) i Phone (3a) Pro — wyposażono w akumulatory o pojemności 5000 mAh, które pozwalają na nawet dwa dni użytkowania na jednym ładowaniu. Ulepszone szybkie ładowanie 50 W sprawia, że naładowanie baterii do 50% zajmuje mniej niż 20 minut.

Aparaty — flagowa jakość w średniej półce?

Seria Nothing Phone (3a) przynosi najbardziej zaawansowany system fotograficzny w historii marki. Phone (3a) posiada 50-megapikselowy sensor opracowany wspólnie z Samsungiem, który dzięki zaawansowanym algorytmom redukuje szumy, poprawia przejrzystość obrazu i odwzorowanie kolorów. W modelu Phone (3a) Pro sensor ten oferuje o 43% szybszy autofokus oraz dwukrotnie większą pojemność pikseli, co przekłada się na lepszą jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

W modelu Phone (3a) znalazł się 50-megapikselowy teleobiektyw z przysłoną f/2.0 i ekwiwalentem ogniskowej 50 mm. Podstawą jest 2-krotny zoom optyczny, a dzięki wysokiej rozdzielczości możliwe jest bezstratne powiększenie do 4x. W trybie ultra zoom, wspomaganym przez sztuczną inteligencję, smartfon oferuje nawet 30-krotne przybliżenie. Phone (3a) Pro idzie o krok dalej, wprowadzając teleobiektyw peryskopowy z czujnikiem Sony LYTIA 600 o wielkości 1/1,95 cala i ekwiwalentem ogniskowej 70 mm. Szybka przysłona f/2.55 oraz optyczna stabilizacja obrazu mają zapewniać świetną jakość zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. 3-krotny zoom optyczny idealnie sprawdza się w portretach, a sensor 50 MP pozwala na bezstratne powiększenie do 6x. Dodatkowo, algorytmy AI umożliwiają aż 60-krotne powiększenie w trybie ultra zoom. Aparat wyróżnia się także funkcją telemakro, pozwalającą na ostrzenie obiektów z odległości 15 cm. Ponadto wszystkie modele z serii Phone (3a) posiadają ultraszerokokątny obiektyw z 8-megapikselowym czujnikiem i kątem widzenia 120 stopni.

Phone (3a) oferuje 32-megapikselowy aparat do selfie, natomiast model Pro wprowadza jeszcze bardziej zaawansowany sensor 50 MP. Oprócz wysokiej rozdzielczości, obsługuje on nagrywanie wideo w jakości 4K, adaptacyjną stabilizację AI oraz zaawansowane algorytmy poprawiające jasność i redukujące szumy. W porównaniu do poprzednika, Phone (3a) Pro oferuje o 74,4% jaśniejsze nagrania nocne i redukuje szumy o 33,7%.

Wyświetlacz w Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro zostały wyposażone w 6,77-calowe wyświetlacze AMOLED, wyróżniające się bardziej kanciastym designem i smukłymi ramkami, co nadaje im pewny siebie wygląd. Rozdzielczość Full HD+ gwarantuje ostre i wyraźne obrazy przy zagęszczeniu 387 PPI, a adaptacyjna częstotliwość odświeżania 120 Hz może się podobać. W porównaniu do poprzedniej generacji, responsywność ekranu znacząco wzrosła — standardowa częstotliwość próbkowania dotyku to teraz 480 Hz (dwukrotnie więcej niż w Phone (2a)), a w trybie gier osiąga aż 1000 Hz, co przekłada się na błyskawiczną reakcję na dotyk.

Pod względem jasności, Phone (3a) oferuje do 1300 nitów w trybie automatycznym, dzięki czemu ekran pozostaje czytelny nawet w mocnym świetle słonecznym. Szczytowa jasność to aż 3000 nitów, co oznacza wzrost o 131% względem Phone (2a).

Nothing OS i… nowy przycisk

Nothing Phone (3a) działa na systemie Nothing OS opartym na Androidzie 15, wzbogaconym o autorskie aplikacje, takie jak Galeria Nothing, Aparat i Pogoda. Nowy poziom personalizacji pozwala użytkownikom na pełne dostosowanie interfejsu — mowa między innymi o monochromatycznej nakładce, ekranie blokady czy szybkich ustawieniach, które można skonfigurować według własnych preferencji. Dodatkowo, Phone (3a) Pro obsługuje eSIM, a cała seria będzie otrzymywać aktualizacje przez 6 lat — 3 lata aktualizacji Androida i 6 lat poprawek zabezpieczeń oraz dodatkowych ulepszeń systemowych.

Nowością jest za to Essential Space — cyfrowe centrum notatek oparte na sztucznej inteligencji. Umożliwia ono szybkie zapisywanie pomysłów, tekstów, zdjęć i nagrań głosowych, które można łatwo odnaleźć w jednym miejscu. Wszystko to obsługiwane jest przez Essential Key, fizyczny przycisk umieszczony z boku urządzenia — pojedyncze wciśnięcie przechwytuje treści, dłuższe nagrywa notatkę głosową, a podwójne kliknięcie przenosi bezpośrednio do zapisanych materiałów. Essential Space jest obecnie w fazie wczesnego dostępu, ale wkrótce zostanie rozbudowany o dodatkowe funkcje, takie jak Camera Capture, Smart Collections, Focused Search i Flip to Record. Czy będzie to przydatne? Myślę, że podobnie do Camera Control… a może nawet i mniej. Ale to kolejny ekscentryczny element, który do tej marki pasuje.

Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro — ceny. Ile trzeba zapłacić za nowe telefony Carla Peia?

Ceny nowych Nothingów prezentują się następująco:

Nothing Phone (3a) — 8+128 GB — 1569 zł

Nothing Phone (3a) — 12+256 GB — 1779 zł

Nothing Phone (3a) Pro — 12+256 GB — 2049 zł

Zdaje się więc, że kwoty te są naprawdę konkurencyjne i kuszące.