AMD RX 9060 pojawią się w drugim kwartale. Powalczą z układami RTX 4060 i 4060 Ti

Seria RX 9060 ma bezpośrednio konkurować z nadchodzącymi procesorami graficznymi NVIDIA klasy 60 RTX Blackwell, w tym RTX 5060 i RTX 5060 Ti. Jest ona więc skierowana przede wszystkim do graczy z ograniczonym budżetem.

Czym zaskoczy nas AMD?

AMD już pokazało flagowca Radeon RX 9070 XT z procesorem RDNA 4. Został on wyceniony na 599 USD, a pod względem ceny oraz specyfikacji jest rywalem dla RTX 5070 Ti. Seria RX 9070 zaliczana jest do średniej i wyższej półki, ale brakuje opcji stosunkowo niedrogiej. Taką ma być seria RX 9060, której przedstawiciele mają kosztować poniżej 400 USD. Według wczesnych raportów AMD China, seria ta prawdopodobnie wykorzysta Navi 44, czyli bardzo ekonomiczną architekturę GPU. Oczekuje się również, że te modele będą wyposażone w około 8 GB pamięci VRAM, ale ostateczne konfiguracje zostaną określone, gdy AMD dopracuje wszystko do wersji finalnych.

Prawdopodobnie dobra specyfikacja RX 9060 w połączeniu z przystępną ceną zapewni konkurencyjność układów wobec GeForce RTX 5060 i jej wariantu “Ti”. Choć oficjalna data premiery pozostaje nieznana, eksperci oczekują, że nastąpi to w kwietniu, prawdopodobnie po wydaniu kart graficznych NVIDIA klasy 60. Jednak póki co to tylko spekulacje.

Wprowadzenie serii RX 9060 może stanowić poważne wyzwanie dla firmy NVIDIA, zmuszając giganta technologicznego do ponownego rozważenia podejścia rynkowego, jeśli chce zachować przewagę konkurencyjną w segmencie budżetowym. Powinno to wyjść na korzyść dla klientów, którzy będą mieli większy wybór w przystępnych cenach. Ale póki co zostaje czekać cierpliwie zarówno na oficjalną prezentację nowych układów, jak również datę ich premiery.