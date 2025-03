Home Tech Android 16 usprawni odblokowanie wygaszonego ekranu telefonów Pixel odciskiem palca

Android 16 usprawni odblokowanie wygaszonego ekranu telefonów Pixel odciskiem palca

Wśród użytkowników telefonów z serii Pixel da się wyczuć pewien poziom frustracji związanej z nieaktywnym czytnikiem linii papilarnych przy wyłączonym ekranie. Co ciekawe, dotyczy to nawet najnowszej serii Pixel 9, wyposażonej w bardziej zaawansowany ultradźwiękowy sensor. W idealnym świecie powinno dać się odblokować telefon poprzez przyłożenie palca do skanera bez konieczności wcześniejszego wybudzania ekranu, prawda? Dobra wiadomość jest taka, że nadchodzący Android 16 wprowadzi taką funkcję i to nie tylko dla najnowszych modeli z serii Pixel. Ekran automatycznie się podświetli po przyłożeniu palca do skanera, a urządzenie odblokuje się po rozpoznaniu odcisku.