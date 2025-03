Google planuje duże zmiany w Androidzie 16 – będzie lepsza współpraca z zewnętrznymi ekranami i widgety na ekranie blokady

Google planuje wdrożyć widgety także dla smartfonów

Google wprowadziło obsługę widgetów ekranu blokady dla tabletów Pixel wraz z ostatnim Pixel Feature Update, teraz jednak, jak podaje Android Authority, firma potwierdziła oficjalnie, że otrzymają ją także smartfony wraz z Android 16 QPR1. Co najważniejsze, nie będzie to funkcja ograniczona do urządzeń Pixel – zmiany wejdą w skład AOSP, zatem trafią do podstawowego systemu, dostępnego dla każdego na licencji open source, Google zapowiedział udostępnienie kodu już pod koniec lata.

Producenci nie będą jednak mogli modyfikować sposobu pracy widgetów, na wszystkich urządzeniach mają one wyglądać i działać tak samo – w przypadku tabletów jest to siadka 2×3, przewijana w poziomie, dostępna po przesunięciu palcem od prawej krawędzi ekranu blokady.

W przypadku telefonów układ będzie oczywiście jednokolumnowy, ze względu na znacznie mniejszy wyświetlacz. W wytycznych dla developerów można znaleźć między innymi informacje, że domyślny rozmiar widgetów został ustalony na 4×3 komórki siatki, muszą obsługiwać dynamiczny kolor i płynną zmianę rozmiaru. Same widgety będzie można wywołać nietypowo, z poziomu wygaszacza ekranu, Google planuje przy tym także aktywację widgetów po umieszczeniu telefonu pionowo w postawce. O ile jednak OEM nie będą mogli ingerować w działanie systemu widgetów, to będą mogli decydować o sposobie aktywacji, dostosowując ją do wymagań swoich urządzeń.

Google poważnie podszedł także do względów bezpieczeństwa nowego Androida. Każda akcja wywołana z widgetu, a wymagająca dostępu do funkcji systemowych i poufnych danych będzie musiała być zatwierdzona biometrycznie lub potwierdzona PIN-em. Twórcy aplikacji będą także mogli całkowicie zablokować wyświetlanie widgetów na ekranie blokady (ustawiając kategorię „not keyguard”), a dodatkowym wymogiem będzie także konieczność zadeklarowania w manifeście „android:showWhenLocked=”true”” by umożliwić widgetom działanie bez uwierzytelniania użytkownika.

Na widgetach lista zmian się jednak nie kończy. W planach są także zmiany zmierzające do przystosowania systemu Android do pracy z zewnętrznymi wyświetlaczami – w tej chwili system można podłączyć do zewnętrznego wyświetlacza, jednak wyjąwszy autorskie modyfikacje takie jak DeX, obraz będzie wyświetlony jako odbicie ekranu smartfonu.

Można co prawda wymusić w ustawieniach programisty pracę z ekranem w trybie rozszerzonym, jednak nie są mysz jest „przypięta” wtedy do jednego ekranu i nie można jej przenosić między wyświetlaczami. Android Authority odnalazł jednak i uruchomił w testowej wersji beta Android 16 Beta 2.1 narzędzia mające to zmienić – pojawi się możliwość swobodnego przełączania trybów wyświetlania, a mysz będzie można przenosić swobodnie w sposób znany z dużych systemów dla komputerów.