DLSS 4 podbija kolejne gry. Te tytuły właśnie dostały wsparcie technologii NVIDIA

Teraz Nvidia DLSS trafiła do FragPunk, Star Wars Outlaws oraz innych tytułów

W zeszłym tygodniu technologia DLSS 4 z Multi Frame Generation trafiła do gry NARAKA: BLADEPOINT, dodatkowo nowy Star Wars Outlaws prezentuje ulepszenia DLSS 4 w nowym zwiastunie RTX On. Ponadto tytuły Dragonkin: The Banished i Rise of the Ronin zostały wydawane z obsługą DLSS Frame Generation i DLSS Super Resolution. Vector Strike weszła wczoraj do Early Access z DLSS Frame Generation i DLSS Super Resolution, a Deadlock i Grand Theft Auto V Enhanced mogą teraz również pochwalić się obsługą DLSS i Reflex na naszych komputerach stacjonarnych.

Do tej wielkiej rodziny gier obsługujących DLSS dołączyła również sieciowa strzelanka FragPunk. Tytuł ten cechuje się sieciowością FPS w stylu hero shotera w modelu free-to-play. W grze toczymy mordercze, drużynowe pojedynki, zmieniając rozgrywkę przy pomocy specjalnych kart, między innymi wpływających na nasz styl walki, wskrzeszających zawodników czy odwracających role na placu boju.

Bardzo dobrze, że DLSS wraz z generatorem klatek trafiły do tylu tytułów i dzięki temu tak wielu graczy może cieszyć się sporą poprawą płynności podczas rozgrywki. Choć rodzina gier obsługujących tę technologię jest naprawdę obszerna, jestem ciekaw, jak wielu niedzielnych graczy, zdaje sobie z tego sprawę i odpalając nowy tytuł na swoim komputerze wyposażonym kartę graficzną RTX, wie o ich włączeniu.