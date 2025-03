iOS 18.4 bez ulepszonej Siri. Co dostaniemy w zamian?

Czy iOS 18.4 w końcu przyniesie Apple Intelligence na teren Unii Europejskiej?

Od premiery iPhone’ów 16 minęło już ponad pół roku. Nieco mniej od czasu, kiedy w iOS 18.1 zadebiutowały pierwsze funkcje Apple Intelligence. Tak czy inaczej, do tej pory Apple trochę rozszerzył ilość funkcjonalności AI w swoim systemie, ale użytkownicy z Unii Europejskiej nie mają szansy tego wypróbować. Wszystko to z powodu aktu o rynkach cyfrowych (DMA) i tego, że Apple od początku bał się, że wymogi DMA mogą naruszyć integralność ich produktów i zagrozić prywatności użytkowników.

Choć nic nie zostało przesądzone, spodziewamy się, że Apple Intelligence zawita w końcu na teren Wspólnoty w ramach iOS 18.4, czyli nadchodzącej kwietniowej aktualizacji. Jeśli to prawda, będzie to dla nas naprawdę gigantyczna aktualizacja, ponieważ powinniśmy dostać wszystko to, co Apple wprowadził w systemie do tej pory, czyli podsumowywanie powiadomień, Image Playground, Genmoji, narzędzia do pisania i inne. Będzie tego sporo, choć zmiany te nie obejmą niestety inteligentniejszej Siri, ponieważ na to cały świat jeszcze musi poczekać.

Firma obiecywała, że Siri stanie się bardziej zaawansowana, zyskując głębszą integracją z aplikacjami i lepsze rozumieniem kontekstu. Będzie umiała wykonywać bardziej złożone zadania, takie jak wyszukiwanie konkretnych informacji w aplikacjach, na podstawie naturalnego języka. Obietnice były bardzo wygórowane, ale zweryfikujemy je dopiero wtedy, gdy asystent pojawi się w systemie.

Tymczasem warto też zastanowić się, co nowego – oprócz AI dla Unii Europejskiej – zostanie ulepszone w tym wydaniu systemu. Aktualizacja nadchodzi wielkimi krokami i dzięki trwającym testom beta możemy wspomnieć o kilku istotnych zmianach.

Co nowego w iOS 18.4?

Priorytetowe powiadomienia – funkcja ta automatycznie wyłoni z nawału powiadomień te najważniejsze. Jak opisuje to Apple:

Apple Intelligence może wyświetlać powiadomienia, które mogą być ważne, w osobnej sekcji na ekranie blokady, dzięki czemu możesz nadrobić zaległości w tym, co mogło Cię ominąć. Nadal możesz przesunąć palcem w górę, aby wyświetlić wszystkie powiadomienia.

Użytkownicy mogą zarządzać Priorytetowymi Powiadomieniami w ustawieniach, dodając lub usuwając aplikacje z priorytetowego sortowania. Należy pamiętać, że Apple Intelligence jest obsługiwane tylko przez iPhone’a 15 Pro, iPhone’a 15 Pro Max i wszystkie modele iPhone’a 16.

Muzyka ambientowa — iOS 18.4 doda cztery nowe przełączniki w Centrum Sterowania, które uruchamiają odtwarzanie muzyki ambientowej jednym dotknięciem:

Dobre samopoczucie

Relaks

Produktywność

Sen

Te przełączniki będziemy mogli dodać do Centrum Sterowania, przypisać do przycisku akcji iPhone’a lub umieścić na ekranie blokady, żeby mieć je pod ręką w każdej chwili. Każdy z nich będzie powiązany z domyślną playlistą Apple Music, ale użytkownicy dostaną możliwość dostosowania go do dowolnej playlisty z biblioteki Muzyki. Odtwarzanie będzie kontrolowane za pomocą uproszczonego interfejsu “Teraz odtwarzane” z przyciskami odtwarzania/pauzy, pomijania, regulacji głośności i AirPlay.

Nowe emoji – w ramach aktualizacji Apple doda też kolejne emoji, będzie ich siedem:

Twarz z workami pod oczami

Odcisk palca

Bezlistne drzewo

Warzywo korzeniowe

Harfa

Łopata

Rozprysk

Apple News+ Food – nowa funkcja, która agreguje tysiące wyselekcjonowanych przepisów od najlepszych wydawców. Jak opisuje ją Apple:

Dzięki nowej funkcji Food użytkownicy będą mogli znajdować artykuły wyselekcjonowane przez redaktorów Apple News, a także przeglądać, wyszukiwać i filtrować dziesiątki tysięcy przepisów w Katalogu Przepisów — z nowymi przepisami dodawanymi każdego dnia. Pięknie zaprojektowany format przepisów ułatwia przeglądanie składników i instrukcji, a nowy tryb gotowania przenosi instrukcje krok po kroku na pełny ekran. Użytkownicy mogą również zapisywać swoje ulubione przepisy na później i uzyskiwać do nich dostęp offline.

iOS 18.4 trafi na iPhone’y już w kwietniu, ale dokładna data nie jest jeszcze znana.