Apple Music Classical w końcu dostępny w przeglądarce, jest też specjalny prezent

Apple Music Classical – co to właściwie jest?

Przede wszystkim nie jest to serwis per se – tylko raczej nakładka na zasoby Apple Music, stąd też do korzystania z Apple Music Classical wymagana jest ta sama subskrypcja.

Kluczowa różnica leży w podejściu do prezentacji i wyszukiwania utworów – w muzyce klasycznej bowiem poza utworem i kompozytorem istotna jest możliwość odnalezienia konkretnego albumu, wykonań określonego muzyka, orkiestry czy dyrygenta. To wszystko zapewnia właśnie Apple Music Classical, blokując przy okazji w aplikacji widoczność utworów innych klasyczne. Albumy i playlisty dodane do biblioteki pojawią się jednak także w zwykłej aplikacji i nie ma żadnych przeszkód, by ich z jej pomocą słuchać.

Apple Music Classical w przeglądarce

Z punktu widzenia użytkowników Windows zatem brak aplikacji specjalnie do muzyki klasycznej nie był ogromnym problemem, odkąd pojawiła się aplikacja Apple Music. Skorzystanie z zalet wyszukiwarki wymagało po prostu sięgnięcia po telefon. W końcu jednak Apple usunęło ten problem, oddając w ręce użytkowników przeglądarkową wersję swojego serwisu.

Z okazji uruchomienia Apple Music Classical w przeglądarce Apple przygotowało także prezent – album z 2 symfonią Juliusa Eastmana i 2 symfonią Piotra Czajkowskiego, Op. 17, w wykonaniu The Cleveland Orchestra pod batutą Franza Welsera-Mösta, który będzie dostępny przez 6 tygodni na wyłączność dla subskrybentów Apple Music / Apple Music Classical.

Apple Music i Apple Music Classical wymagają subskrypcji – nie ma darmowej wersji. Ceny są jednak więcej niż przystępne:

subskrypcja studencka: 11,99 zł/miesiąc

subskrypcja indywidualna: 21,99 zł/miesiąc

subskrypcja rodzinna: 34,99 zł/miesiąc

Serwisy dostępne są też w ramach łączonego pakietu Apple One w wersji indywidualnej lub rodzinnej. W zasobach Apple Music dostępne jest około 100 mln utworów oraz 30 tysięcy nadzorowanych list odtwarzania. W ramach subskrypcji mamy dostęp bez dodatkowych kosztów (pozdrawiam, Spotify) do strumieniowania muzyki w formatach bezstratnych (max. 24-bit / 48 kHz), hi-res audio (max. 24-bit / 192 kHz) oraz przestrzennym Dolby ATMOS. I tu uwaga – Apple Music Classical w przeglądarce obsługuje wyłącznie transmisję stereo AAC 256 kbps, nie skorzystamy zatem z dostępu do materiałów najwyższej jakości – wymagana jest do tego aplikacja.