W Windows 11 pojawił się bug sprawiający kłopoty kartom Geforce

Niektórzy użytkownicy programu Windows Insider posiadający karty graficzne Nvidia nie mogą uruchamiać aplikacji ani wykonywać żadnych czynności wykorzystujących DirectX 9. Microsoft potwierdził istnienie problemu i podobno już działa nad jego rozwiązaniem.

Windows 11 nie lubi się z GeForce?

Przyczyną buga jest prawdopodobnie niezgodność z DirectX 9 i awaria plików DLL D3D9. Dotyczy to wszystkiego, co opiera się na DirectX 9 lub go wykorzystuje go – czyli aplikacji, gier, prezentacji PowerPoint, przeglądarek, a nawet niektórych witryn internetowych. Microsoft w najnowszym ogłoszeniu dotyczącymi Canary Channel – a konkretnie builda 27808 – dodała błąd do listy znanych problemów. Nadal występuje i powoduje frustrację wśród użytkowników, z których niektórzy muszą zresetować swoją kompilację, aby móc normalnie pracować w systemie Windows 11. No cóz – taki to jednak los testera.

Co ciekawe – niektórzy byli w stanie rozwiązać problem samodzielnie (lub chociaż go powstrzymać) poprzez zastąpienie plików DLL D3D9 w folderach systemowych System32 i SysWOW64 plikami z poprzednich kompilacji. Można to zrobić tylko z uprawnieniami administratora za pośrednictwem programu PowerShell i wymaga to… dezaktywacji procesora graficznego Nvidia w “Menedżerze urządzeń”. Czyli nie jest to zabawa dla każdego, a ludzi mających solidne pojęcie na temat tego, co robią.

Na szczęście problem dotyczy tylko osób uczestniczących w programie Windows Insider i korzystających z kompilacji Canary, które są zazwyczaj jeszcze niedoszlifowane. Chociaż Microsoft nie wymienił wprost procesorów graficznych Nvidia jako przyczyny tego problemu, wydaje się, że dotyczy on tylko ich. Jednakże mamy do czynienia ze świeżą sprawą, toteż wszystko jeszcze może się zmienić.