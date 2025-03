Test Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC?

Zestaw jest dosyć standardowy i obejmuje przejściówkę zasilania na 2x 8-pin oraz holder. Ten ostatni przekręcamy do końca karty i stawiamy w wygodnym dla nas miejscu na piwnicy. Przejściówka jak zawsze przyda się jeśli nie macie odpowiedniego złącza z zasilacza.

Grafika ma wygląd standardowy dla kart z serii RTX 5000 Gaming OC. Jest więc czarno-szara, a z boku i wokół wentylatorów mamy podświetlenie. Z bokujest też przesuwany element więc możecie zdecydować, czy chcecie podświetlany napis Gigabyte czy sam pasek. Natomiast jest to najsłabsza część pod względem wykonania. Jest to element plastikowy, który łatwo zdjąć z karty. Zdecydowanie wolelibyśmy, jakby go nie było albo był po prostu znacznie lepszej jakości. Poza tym nie ma do czego się przeczepić – jest metalowy backplate z wycięciem, całość jest też dobrze spasowana.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC ma wymiary 327 x 132 x 56 mm. Zajmuje więc trochę ponad 2 sloty PCI i wymaga większej obudowy, aby się zmieściła. Waga wynosi ok. 1,25 kg. Nie jest ona bardzo duża, ale holder może się przydać. Za chłodzeni8e odpowiadają trzy wentylatory Hawk, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Na backplate mamy wycięcie umożliwiające przepływ powietrza. Sam radiatory też jest dosyć spory i wykraczający mocno poza PCB, stąd też większe wymiary karty. Zasilanie odbywa się standardowo ze złącza 12V-2×6, a sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Wejście na zasilanie umieszczone zostało na małym wycięciu – kątową wtyczkę udało się podłączyć, ale na styk i lepiej jej unikać. Wyjścia obrazu niczym nie zaskakują: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Z boku karty mamy fizyczny przełącznik umożliwiający zmianę BIOSu. Na obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2829 MHz. Zgodnie z nazwą mamy fabryczne podkręcenie grafiki. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2863 MHz. Jak przy każdej karcie RTX 5000 przypominamy też, że mamy DLSS 4, który ma multi frame generation. Możecie więc wybrać, czy generator klatek ma działać w trybie x2, x3 czy x4.

Specyfikacja Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

Nvidia RTX 5090: Game Ready 571.86

Nvidia RTX 5080: Game Ready 572.02

Nvidia RTX 5070 Ti: Game Ready 572.43

Nvidia RTX 5070: Game Ready 572.50

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy wyniki średnio powyżej 60 fps w każdym z tytułów. Ale już widać, że RTX 5070 nie będzie zachwycał wydajnością.

2560 x 1440

W kolejnej mamy jedną grę z wynikiem średnio poniżej 60 fps – Alan Wake 2. Poza tym we wszystkich grach możemy cieszyć się z płynnej rozgrywki.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 jedynie w jednej grze mamy powyżej średnio 60 fps. Widać więc, że nawet w pasteryzacji potrzeba już czegoś mocniejszego.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W przypadku 1920 x 1080 jest już jedna gra z wynikiem poniżej 60 fps – Alan Wake 2. Poza tym mamy płynną rozgrywkę w każdej z gier.

2560 x 1440

W kolejnej w 4 grach mamy słabsze wyniki i potrzeba tutaj DLSS, aby uzyskać płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

RTX 5070 nie nadaje się do rozgrywki w 3840 x 2160 – wyniki są naprawdę słąbe.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Jak zawsze widać, że DLSS i generator klatek znacząco podbijają wyniki w każdym z tytułów nawet w 1920 x 1080.

2560 x 1440

W kolejnej ponownie mamy płynną rozgrywkę nawet z DLSS: Jakość.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 widać, że nawet DLSS: Jakość z generatorem klatek w wymagających tytułach z RT nie zapewnią średnio 60 fps. Zdecydowanie potrzeba innych ustawień samego DLSS.

Testy DLSS 4

Tutaj jednak uwaga do gry Hogwarts Legacy. Wersja, do której mieliśmy dostęp, wprowadza kilka nowości poza DLSS 4, w tym geometrię ray tracingu, która przy ustawieniach ultra mocno wpływa na wyniki. Stąd znajdziecie tutaj niższe wyniki dla kart niż w testach powyżej. Cyberpunka przetestowaliśmy przy włączonym path tracingu, stąd również mamy inne rezultaty.

1920 x 1080

Pierwsza rozdzielczość to znaczące podbicie wyników – z FG x4 mamy ponad 200 fps w każdym z tytułów.

2560 x 1440

W kolejnej ponownie bez problemów uzyskamy ponad 100 fps nawet w grach z path tracingiem.

3840 x 2160

W ostatniej widać, że dopiero DLSS 4 i FG x3 czy x4 zapewnią ponad 60 fps w obu grach. Natomiast wynik pokroju średnio 71,7 fps przy FG x4 w Cyberpunku 2077 przy path tracingu to naprawdę świetny rezultat.

Temperatury

Karta ma podwójny BIOS. W trybie OC jest chłodno, a przy Silent temperatury są nadal na bardzo dobrym poziomie.

Głośność

W spoczynku karta pracuje pasywnie, więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem w trybie OC jest całkiem nieźle, a w Silent jest praktycznie idealna cisza.

Pobór mocy

Pobór mocy wyszedł nam na poziomie RTX 4070 Ti i Ti SUPER. Szkoda tylko, że wydajność nie dobija do tych kart.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując sterowniki AMD. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta jest następcą RTX 4070 i tutaj widać różnice w wydajności: ok. 21,2%, 24,2% oraz 27,8%. Nie wygląda to źle, prawda? No ale niestety grafika cenowo zastępuje RTX 4070 SUPER. A tutaj już przewaga nad najmocniejszą wersją jaką mamy na wykresach wynosi zaledwie ok. 2%, 3,4% i 6,8%. To już są naprawdę tragiczne przewagi i tak naprawdę w tej samej cenie nie otrzymujemy niczego więcej.

Gry z ray tracingiem

W ray tarcingu wcale nie jest lepiej, a wręcz gorzej. Ponownie widać spore różnice w stosunku do RTX 4070: ok. 19,9% i 19,4%. W 3840 x 2160 odpuściliśmy testy zwykłego 4070. Natomiast jak spojrzymy na przewagę nad 4070 SUPER to robi się fatalnie. W stosunku do ponownie najwydajniejszej wersji TUF OC różnice wynoszą 0%, 0,2% oraz 0,8%. Śmiało można powiedzieć, że obie karty oferują dokładnie to samo w grach z RT.

Test Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC – podsumowanie

Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC powinien kosztować ok. 3400 zł, a przynajmniej tyle kosztował, jak był dostępny w sprzedaż – w momencie pisania testów nigdzie go nie znaleźliśmy. Pod względem nazwy jest to więc następca RTX 4070, ale ceny RTX 4070 SUPER. Niestety ale jak do teraz RTX 5070 to najgorsza karta z serii RTX 5000.

Wszystko rozchodzi się właśnie o wydajność. Karta oferuje praktycznie to samo co RTX 4070 SUPER. W rasteryzacji mamy trochę tylko wyższe wyniki, w grach z RT praktycznie takie same. Płacąc więc podobną kwotę co za wspomniany model, bądź nawet większą biorąc pod uwagę sytuację w sklepach, tak naprawdę nie zyskujemy kompletnie nic. Naprawdę czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Jedyny plus to DLSS 4, który zdecydowanie podbija wyniki przy generatorze wielu klatek, ale poza tym grafika nie wnosi niczego nowego. Choćby ilości pamięci VRAM była większa to już by coś było, a tak mamy ponownie 12 GB. A wszystko to przy wyższym poborze mocy.

Oczywiście do samej wersji Gigabyte Gaming OC nie ma prawie do czego się przyczepić. Jedyna wada to boczny przesuwany element, który jest dosyć słabej jakości. Poza tym mamy naprawdę fajne chłodzenie z podwójnym BIOSem. Możecie więc wybrać czy chcecie prawie bezgłośną pracę czy bardzo niskie temperatury. Poza tym jest fabryczne OC i potencjał na ręczne podkręcenie karty. Całość jest też dobrze wykonana i może się podobać. Więc jeśli Waszym wyborem będzie RTX 5070 to warto dać szansę właśnie tej wersji.

Natomiast biorąc pod uwagę wspomnianą wydajność i cenę to żaden modle RTX 5070 nie otrzyma od nas rekomendacji. Szkoda, że cena nie jest na poziomie RTX 4070 bo wtedy sytuacja wyglądała by znacznie lepiej. Tak niestety jest to bardzo nieudana premiera. Mam nadzieję, że sami widzicie, że jeśli macie RTX 4070 SUPER to jego zmiana na RTX 5070 jest kompletnie bez sensu. Natomiast jeśli kupujecie nowy sprzęt to naprawdę na ten moment dozbierajcie do znacznie lepszego 9070 XT, którego najtańsze modele znalazłem za ok. 3600-3700 zł.