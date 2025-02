Test Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master

Jak wygląda i co oferuje Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master?

W zestawie otrzymujemy przejściówkę na 3x 8-pin i holder. Ten drugi przykręcamy do karty i stawiamy na piwnicy, co powinno pomóc w utrzymaniu grafiki w poziomie. Przejściówka zasilania zawsze się przyda, jeśli nie macie zasilacza z odpowiednim złączem.

Wygląd to zdecydowany plus Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master. Karta jest czarna, a z boku mamy wyświetlacz LCD (można nim sterować poprzez oprogramowanie Control Centre), pasek RGB i podświetlany napis Aorus. Podświetlenie jest również wokół wentylatorów. Bez wątpienia w obudowie będzie się ona wyróżniała i przyciągała wzrok. Wykonanie jest również bardzo dobre. Jest metalowy backplate z krawędzią wychodzącą poza radiator czy PCB. Obudowa radiatora wykonana została z dobrej jakości materiałów. Widać więc, że mamy do czynienia z topowym modelem RTX 5070 Ti.

Wymiary wynoszą 360 x 150 x 75 mm. Jest to jedna z dłuższych kart, z jaką w ogóle mieliśmy do czynienia. Bez wątpienia przed zakupem musicie sprawdzić, czy na pewno zmieści Wam się w obudowie. Waga wynosi ok. 2 kg – holder przyda się, aby nie opadała po montażu. Karta chłodzona jest przez trzy wentylatory Hawk, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Oczywiście w spoczynku karta pracuje pasywnie. Mamy też komorę parową, wycięcie w backplate i naprawdę spory radiator. Zasilanie odbywa się ze złącza 12V-2×6, które jest na wcięciu. Tutaj niestety kątowe wtyczki nie będą pasowały. Sugerowany zasilacz to 750 W. Wyjścia obrazu niczym nie zaskakują: x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem umieszczonym z boku. Taktowanie boost jest takie samo na obu i wynosi 2670 MHz. Mamy więc naprawdę spore OC względem zwykłych wersji. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2863 MHz. Jak zawsze przypominamy o obecności DLSS 4, z generatorem wielu klatek. Jego działanie również sprawdzimy w testach.

Specyfikacja Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

Nvidia RTX 5090: Game Ready 571.86

Nvidia RTX 5080: Game Ready 572.02

Nvidia RTX 5070 Ti: Game Ready 572.43

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Pierwsza rozdzielczość to wydajność pozwalająca na w pełni płynną rozgrywkę. Mamy ponad 60 fps nawet na 1%.

2560 x 1440

W kolejnej mamy ponad 60 fps na 1% w prawie wszystkich grach. Wyniki pozwalają więc na bardzo przyjemną rozgrywkę.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 w połowie gier mamy poniżej 60 fps. Natomiast jedynie w Alan Wake 2 są niższe, w pozostałych bliskie 60 fps i spokojnie DLSS tutaj pomoże.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W przypadku gier z RT we wszystkich grach mamy powyżej 60 fps – w pierwszej z rozdzielczości.

2560 x 1440

W kolejnej w 3 grach jest poniżej 60 fps, ale w takim Hogwarts Legacy mamy 59,2 fps – tylko minimalnie poniżej. Widać więc, że karta też dobrze tutaj sobie radzi.

3840 x 2160

W ostatniej mamy już gry z dosyć niskimi wynikami. Na szczęście jest DLSS 4, który z pewnością poprawi sytuację.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Z generatorem klatek możecie liczyć na ponad 200 fps w obu grach.

2560 x 1440

W 2560 x 140 z samym DLSS: Jakość mamy ładne wyniki, a po dodaniu generatora klatek jest tylko lepiej.

3840 x 2160

W ostatniej w Cuberpunku 2077 po włączeniu DLSS: Jakość mamy trochę poniżej 60 fps. Ale po dodaniu FG wyniki rosną na średnio 80 fps – można spokojnie cieszyć się z płynnej rozgrywki. W drugiej z gier jest tylko lepiej.

Testy DLSS 4

1920 x 1080

Już w pierwszej rozdzielczości widać, że jak DLSS 4 poprawia wydajność – wyniki mogą robić wrażenie.

2560 x 1440

W kolejnej przy generatorze wielu klatek x4 mamy znacznie wyższe wyniki w porównaniu do bez żadnych dodatkowych wspomagaczy.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 możecie się cieszyć z nawet ponad 100 fps w Cyberpunku przy path tracingu. Widać więc, że ta technologia znacząco zwiększa wyniki w grach.

Temperatury

Przy BIOSie Performance temperatura jest naprawdę niska. Ale przy Silent też jest bardzo dobra – karta plasuje się wtedy mniej więcej w środku stawki.

Głośność

W spoczynku karta pracuje pasywnie. Pod obciążeniem w trybie Performance nie jest źle i plasuje się ona w środku stawki. W trybie Silent jest rzeczywiście cicho.

Pobór mocy

Wzrost poboru mocy ponownie, jak w przypadku pozostałych modeli, idzie w parze z wydajności.

Podkręcanie

MSI Afterburner nie chciał działać z tą kartą, więc podkręcanie wykonaliśmy przez oprogramowanie Gigabyte Control Centre. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta we wszystkich rozdzielczościach wypada blisko RTX 4080 SUPER. Strata do RTX 5080 wynosi ok. 9,1%, 13,5% oraz 15%. Nie są to duże różnice, choć trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z mocno podkręconym modelem. Przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER to 12,1%, 14,4% i 18,6%. Tutaj też różnice nie są jakieś bardzo dużo, ale patrząc na wydajność właśnie RTX 5080 to niczego innego nie można było się spodziewać. Zobaczmy też na przewagę nad RTX 4070 Ti, która wynosi 16,4%, 20,3% oraz 28,1% – tutaj są już wyższe. Generalnie karta plasuje się w okolicach RTX 4080 SUPER i nieznacznie przegrywa z 7900 XTX – tutaj strata wynosi ok. 1,9%, 5,1% i 4,4%.

Gry z ray tracingiem

W grach z RT jest dosyć podobnie. Strata do RTX 5080 to kolejno ok. 12,2%, 14% oraz 16,4%. Z kolei przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER wynosi 13,5%, 14,3% i 15,5%. Karta plasuje się więc pomiędzy tymi modelami. W porównaniu do RTX 4070 Ti mamy większe wyniki o średnio ok. 17,1%, 20,1% i 33,1%. Warto też zauważyć, że mamy naprawdę sporą przewagę nad 7900 XTX, która wynosi ok. 33,7%, 33,4% oraz 36,5%.

Test Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master – podsumowanie

Sugerowana cena RTX 5070 Ti w wersji podstawowej to 3899 zł. Testowany model z pewnością będzie znacznie droższy, bowiem jest to jeden z najlepszych modeli, jakich znajdziecie w sklepach. Ciężko też mówić o cenach, podczas gdy RTX 5080 i RTX 5090 są bardzo ciężko dostępne, a ceny znacznie wyższe od sugerowanych. W tym przypadku zapewne na starcie będzie podobnie, więc warto poczekać, aż ceny wrócą do normy.

Model Aorusa jest znakomity. Mamy świetną jakość wykonania oraz przyciągający wzrok wygląd. Karta ma z boku wyświetlacz LCD i sporo podświetlenia, w tym wokół wentylatorów. Bez wątpienia świetnie prezentuje się w obudowie z oknem. Jest to jednak długi model, więc koniecznie sprawdźcie, czy wejdzie Wam do obudowy. Duże chłodzenie sprawdza się dobrze w testach. Mamy podwójny BIOS i w trybie Performance jest chłodno i wcale nie tak głośno, a w trybie Silent jest trochę cieplej, ale za to macie ciszę podczas działania. Możecie więc wybrać, na czym Wam bardziej zależy. Pobór mocy jest wyższy od RTX 4070 Ti SUPER, ale też nie ma zaskoczenia. Karta również bardzo fajnie się podkręca, co warto wykorzystać.

Karta ma mocne fabryczne OC, za co należy jej się plus. W testach jej wydajność wypada blisko RTX 4080 SUPER. Mamy więc stratę do RTX 5080 w 3840 x 2160 ok. 15% w rasteryzacji i ok. 16,4% w ray tracingu. Z drugiej strony w tej samej rozdzielczości przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER wynosi ok. 18,6% i 15,5%. W 2560 x 1440 mamy przewagę ok. 14,4% i 14,3%, a w 1920 x 1080 12,1% i 13,5%. Grafika plasuje się więc mniej więcej pośrodku tych dwóch i po premierze mocniejszych modeli chyba nikt nie spodziewał się innych wyników. Jest oczywiście większa przewaga nad RTX 4070 Ti, ale to jednak model SUPER jest dostępny w podobnych cenach. Warto też zwrócić na plasowanie względem 7900 XTX, którego też kupicie w okolicach takich cen. Tutaj w rasteryzacji mamy minimalną stratę, ale w ray tracingu jest naprawdę spora przewaga – model czerwonych przestaje tak naprawdę mieć sens. O ile oczywiście ceny wrócą do normy.

Mamy też DLSS 4, który bardzo mocno podbija wyniki. Spójrzmy jak zawsze na Cyberpunka w 3840 x 2160 z włączonym path tracingiem. Bez wspomagaczy mamy średnio 14,2 fps. Z RR i DLSS: Jakość 31,4 fps. Po dodaniu FG x2 55,2 x3 81,3 a x4 104,7. Jeśli więc nie przeszkadza Wam generator klatek to możecie grać nawet w ponad 100 fps, co jest świetnym wynikiem. Jak zawsze pamiętajcie tylko, że to dana gra musi obsługiwać tą technologię, aby móc cieszyć się z takich wzrostów. RTX 5070 Ti ma również 16 GB VRAM, co w tym przypadku jest ok wartością. Plus jak przy każdym RTX 5000 za obecność wreszcie DisplayPort 2.1.

Ciężko jest teraz oceniać kartę, skoro spodziewamy się, że ceny będą znacznie wyższe od sugerowanych. Tutaj poczekalibyśmy z zakupem, aż spadną one do tych, które powinny być od początku. Wydajność karty nie jest zaskoczeniem, ale też chyba nikt nie oczekuje już po RTX 5000 sporych wzrostów wydajności. W sugerowanej cenie ciężko też o coś lepszego. Mamy wzrost wydajności względem RTX 4070 Ti SUPER – oczekiwaliśmy większego, ale to będziemy powtarzać zapewne przy każdej karcie RTX 5000. Grafika wypada też blisko RTX 4080 SUPER. 7900 XTX ma małą przewagę w rasteryzacji, ale naprawdę minimalną, ale w RT jest już spora strata. Z drugiej strony RTX 5080 ma przewagę rzędu 15-16,4% w 3840 x 2160, a jest jednak trochę droższy. RTX 5070 Ti nie jest więc tak rozczarowującym modelem jak RTX 5080 i otrzyma od nas rekomendację.