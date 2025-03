Asus pokazuje, jak zadowolić użytkowników. Mała modyfikacja BIOSu daje wielkie efekty

Takie technologie, jak 3D V-Cache oraz sztuczna inteligencja w połączeniu z wieloma rdzeniami procesorów AMD to dużo możliwości związanych z podkręcaniem wydajności. Jednak nie są one dla każdego – cechuje je pewien stopień komplikacji. Wyjątkiem jest włączenie opcji Asus AI Cache Boost – dzięki tej prostej czynności można podnieść wydajność i to nawet dwucyfrowo!

Asus BIOS to proste, praktyczne rozwiązanie

Nowa opcja Asus BIOS oferuje modyfikację, która została przygotowana specjalnie dla procesorów AMD Ryzen 9950X3D i 9900X3D. Poziom podniesienia wydajności różni się w zależności od rodzaju uruchamianych aplikacji. Korzystając z benchmarków takich, jak Geekbench i Procyon, odnotowano wzrost wydajności AI o maksymalnie 7,6%. Ale po dodaniu do innej funkcji BIOS-u Asusa, znanej jako Turbo Game Mode, można było podnieść to do prawie 205!

Co robi AI Cache Boost? Kieruje nowy wzrost konkretnie do obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Asus jednak ostrzega, że jeśli gry zachowują się niestabilnie, należy ją wyłączyć. Do skorzystania z tych możliwości będziesz potrzebować płyty głównej Asus AMD serii 800 (producent nie określił, o które modele chodzi) i procesora Ryzen serii 9000X3D.

Asus umieścił nową opcję AI Cache Boost w BIOS-ie, w zakładce “Extreme Tweaker”. Gdy ją włączysz, podkręca Infinity Fabric do 2100 MHz, co zwiększa szybkość transmisji danych między rdzeniami procesora, pamięcią podręczną i pamięcią.

Tryb Turbo Game Mode dostosowuje sposób działania samego procesora. Ryzen 9000 wykorzystuje dwa Core Complex Dies, czyli CCD: tryb Turbo Game Mode wyłącza jeden z nich w imię wydajności. Wyłącza również SMT, znany również jako wielowątkowość. Połączenie tych dwóch trybów jest najskuteczniejsze podczas uruchamiania gry lub aplikacji, która działa głównie na kilku wątkach procesora, a nie na całym procesorze.

Aby być uczciwym, nie zawsze jest to właściwy wybór, dlatego Asus zaleca, aby wiedzieć, jaką aplikację uruchamiasz i jak to wpłynie na jej korzyści. Na stronie producenta czytamy: “wyłączenie CCD i SMT ma znaczący wpływ na wydajność wielowątkową, dlatego zalecamy użytkownikom włączanie trybu Turbo Game Mode tylko wtedy, gdy jest to korzystne dla ich bieżącego przepływu pracy”.

Tak więc – może być bardzo dobrze, ale trzeba uważać.