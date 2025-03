Test Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC?

Zestaw niczym nie zaskakuje i z ważnych rzeczy mamy przejściówkę zasilania na 3x 8-pin oraz podpórkę. Ta jest standardowa dla Asusa – stawiana na piwnicy obudowy w dowolny miejscu. Pozwoli ona na utrzymanie karty w poziomie i jej nieopadanie w slocie PCI.

Wygląd oceniamy pozytywnie. Grafika jest w większości szara, ale ma małe srebrne czy czarne elementy. Mamy też małe podświetlenie z boku. W obudowie z oknem powinna całkiem nieźle się prezentować. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Mamy metalowy backplate, a całość sprawia wrażenie solidnej i jest dobrze spasowana.

Czytaj też: Test GeForce RTX 5090 i RTX 5080 w zastosowaniach profesjonalnych. Jak wypadają na tle poprzedników?

Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC to całkiem spora konstrukcja. Jej wymiary wynoszą 329 x 140 x 62,5 mm. Jest to dosyć długa karta graficzna i zajmuje 3,125 slota PCI. Pojemna obudowa jest więc tutaj wskazana. Waga wynosi ok. 1,60 kg więc holder również się przyda. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech. Środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych, a wszystkie w spoczynku nie pracują. Warto też pamiętać o konstrukcji MaxContact, która zwiększa powierzchnię radiatora umieszczonego na procesorze graficznym. Na backplate mamy też wycięcie pozwalające na przepływ powietrza. Zasilanie oczywiście odbywa się ze złącza 12V-2×6, a sugerowany zasilacz to 850 W. Złącze umieszczone jest z boku i spokojnie pasują kątowe wtyczki. Karta ma 5 złączy obrazu: 3x DisplayPort 2.1b oraz 2x HDMI 2.1b. Mamy więc o jedno więcej HDMI niż przy standardowej konfiguracji.

Grafika ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem umieszczonym z boku. Zgodnie z nazwą mamy fabryczne OC, a zegary boost wynoszą 2588 MHz. Zgodnie z nazwą mamy fabryczne podkręcenie grafiki. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2793 MHz. Warto też pamiętać o DLSS 4, w tym o generatorze wielu klatek. Działa on w trybie x2, x3 i x4, co pozwala na zdecydowanie podbicie wyników w grach. Jego działanie również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

Nvidia RTX 5090: Game Ready 571.86

Nvidia RTX 5080: Game Ready 572.02

Nvidia RTX 5070 Ti: Game Ready 572.43

Nvidia RTX 5070: Game Ready 572.50

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

AMD RX 9070 XT: Adrenalin 25.3.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 mamy bardzo dobre wyniki – ponad 60 fps nawet w przypadku 1%.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 w prawie wszystkich grach ponownie mamy ponad 60 fps nawet na 1% – wyjątkiem jest Alan Wake 2.

3840 x 2160

W ostatniej w połowie gier mamy średnio poniżej 60 fps. Tutaj przyda się powoli DLSS.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 z RT mamy średnio powyżej 60 fps w każdej z rozdzielczości.

2560 x 1440

W kolejnej w połowie gier mamy poniżej 60 fps średnio. Tutaj już DLSS powoli zaczyna być obowiązkowy.

3840 x 2160

W ostatniej mamy już niskie wyniki w części gier, a w każdej poniżej 60 fps. Widać więc, że do 3840 x 2160 potrzeba mocniejszej karty bądź DLSS 4 uratuje sytuację.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS z generatorem klatek zapewnia średnio ponad 200 fps w obu grach.

2560 x 1440

W kolejnej bez problemów możemy liczyć na płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 widać, że w Cyberpunku z RT mamy średnio powyżej 60 fps po włączeniu DLSS z generatorem klatek.

Testy DLSS 4

Tutaj jednak uwaga do gry Hogwarts Legacy. Wersja, do której mieliśmy dostęp, wprowadza kilka nowości poza DLSS 4, w tym geometrię ray tracingu, która przy ustawieniach ultra mocno wpływa na wyniki. Stąd znajdziecie tutaj niższe wyniki dla kart niż w testach powyżej. Cyberpunka przetestowaliśmy przy włączonym path tracingu, stąd również mamy inne rezultaty.

1920 x 1080

Już w 1920 x 1080 widać, jak bardzo FG x4 podbija wyniki względem braku tej technologii.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 jest podobnie – średnio 181 fps w Cyberpunku z PT robi wrażenie.

3840 x 2160

W ostatniej również generator wielu klatek zapewnia znacznie ponad 60 fps przy maksymalnych ustawieniach gier.

Temperatury

Temperaturom nie można nic zarzucić. W trybie P jest znakomicie, ale widać, że w trybie Q mamy znaczny wzrost temperatur, choć nadal są one na dobrym poziomie.

Głośność

W spoczynku na obu BIOSach wentylatory nie pracują. Pod obciążeniem w trybie P jest nawet dobrze i karta wcale głośno nie działa. W trybie Q raczej jej nie usłyszycie.

Pobór mocy

Pobór mocy jest na poziomie innego modelu RTX 5070 Ti, którego mieliśmy okazję testować – nie ma więc zaskoczenia.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC wypada trochę słabiej od modelu Aorus Master. W naszych testach przegrywa również 9070 XT, choć wyniki są bardzo bliskie (różnice to zaledwie ok. 0,2%, 1,5% i 0,8%). Warto też zauważyć, że przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER to kolejno ok. 9,8%, 12,2% oraz 16,8%. Różnice może nie są duże, ale patrząc na całą serię RTX 5000 to nie jest źle. Generalnie też karta plasuje się w okolicach RTX 4080 SUPER.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem ponownie mamy trochę niższe wyniki niż w przypadku modelu Master. Mamy za to większą przewagę na RX 9070 XT: ok. 12,9%, 13,1% oraz 19,5%. Widać więc, że karta Nvidii radzi sobie znacznie lepiej z RT. Natomiast przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER to kolejno 11,1%, 11,7% i 13,5%. Szału nadal nie ma, ale też nie jest fatalnie.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 5080 ROG Astral OC

Test Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC – podsumowanie

Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC w momencie pisania testu znaleźliśmy w cenie ok. 5000 zł. Jest to dosyć wysoka kwota, ale też wynika z sytuacji na rynku i powinna troszkę spaść z czasem. Karta może nie jest idealna pod względem wydajności, ale nie wypada też tak źle jak inne modele z serii RTX 5000. Dlatego też warto rozważyć jej zakup.

Asus wykonał model bardzo dobrze. W obudowie z oknem powinien dobrze wyglądać, nie mamy też uwag do wykonania. Jest podwójny BIOS, a samo chłodzenie na obu działa bardzo dobrze. W trybie P jest naprawdę chłodno i wcale nie głośno, a w trybie Q nie usłyszycie karty, choć temperatury widocznie idą w górę. Pobór mocy niczym nie zaskakuje i jest podobny do innego modelu RTX 5070 Ti, który mieliśmy okazję testować. Grafikę też możecie fajnie podkręcić i zyskać darmowe fps.

Pod względem wydajności wiadomo, że oczekiwaliśmy więcej, ale też nie jest tak słabo jak w przypadku innych modeli. Mamy widoczną przewagę nad RTX 4070 Ti SUPER, a wyniki plasują ją blisko RTX 4080 SUPER. Grafika bardzo dobrze poradzi sobie w rozdzielczości 2560 x 1440, a z DLSS 4 nawet w 3840 x 2160 przy najwyższych ustawieniach graficznych, łącznie z włączonym PT. W porównaniu do RX 9070 XT mamy podobną wydajność w rasteryzacji, ale lepszą w grach ze śledzeniem promieni. Jeśli więc ceny będą bliskie to zdecydowanie lepiej jest zakupić właśnie model zielonych. Poza tym mamy 16 GB pamięci VRAM czy nowe złącze DisplayPort 2.1. Plus też dla Asusa za jedno więcej złącze HDMI.

RTX 5070 Ti nie jest tak rozczarowujące jak inne karty, stąd damy jej polecenie. Model TUF jest też bardzo fajną wersją, jeśli zdecydujecie się na zakup takiej karty i zdecydowanie warto mieć go na uwadze.