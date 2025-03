Aż 12 nowych tytułów trafi do GeForce Now

Teraz symulacja inZOI od KRAFTON trafia w tym tygodniu do GeForce Now jako jedna z 12 nowych tytułów w usłudze

Dzięki usłudze GeForce NOW od Nvidii gracze mogą strumieniować rozgrywkę bezpośrednio z wydajnych serwerów klasy GeForce RTX, bez konieczności pobierania plików gry, aktualizacji czy inwestowania w wysokiej klasy sprzęt. Oznacza to, że usługa działa na różnych urządzeniach, takich jak komputery, laptopy, smartfony, tablety i telewizory, a jedynym ograniczeniem jest jakość połączenia internetowego. Teraz możesz cieszyć się grafiką w inZOI w jakości do 4K i 120 fps.

Ekskluzywnie dla posiadaczy GeForce NOW, dostępne jest demo turowej gry RPG Sunderfolk, której premiera zaplanowana jest na 23 kwietnia. Streszczając tytuł, jest to taktyczna gra RPG z elementami karcianki od firmy Dreamhaven założonej przez Mike’a Morhaime’a. Ta gra jest przygotowana stricte do zabawy w lokalnym co-opie, poza tym wykorzystuje kontrolery naszych smartfonów z zainstalowaną darmową aplikacją towarzyszącą.

Oto pełna lista 12 tytułów dołączających w tym tygodniu do biblioteki usługi GeForce NOW:

Sunderfolk demo (ekskluzywnie w GeForce NOW od 25 marca)

Atomfall (od 27 marca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

The First Berserker: Khazan (od 27 marca w Steam)

inZOI (od 28 marca w Steam)

Beholder (Epic Games Store)

Bus Simulator 21 (Epic Games Store)

Galacticare (Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

Half-Life 2 RTX demo (Steam)

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam)

One Lonely Outpost (Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

Psychonauts (Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)