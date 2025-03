Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 ProAnimal w dużej promocji!

Bosch Unlimited 7 ProAnimal

Bosch Unlimited 7 BBS711ANM w standardowym wyposażeniu zawiera wyposażoną w oświetlenie LED elektroszczotkę ProAnimal o szerokim wałku, szczególnie sprawną w usuwaniu sierści, oraz drugą, małą elektroszczotkę o podobnych właściwościach, przeznaczoną do czyszczenia tapicerki i materacy. Zestaw uzupełniają ssawki – standardowa szczelinowa oraz wyposażona we włosie. Osprzęt można mocować do sztywnej, łamanej rury, lub do elastycznego węża.

Napęd odkurzacza to sterowany cyfrowo silnik Bosch TurboSpin – trójfazowy, bezszczotkowy, zdolny do osiągnięcia 66000 obr./min, objęty 10-letnią gwarancją producenta. Zasilanie zapewnia akumulator systemowy Power for All 18 V o pojemności 3 Ah. Pozwala on na uzyskanie czasu pracy do 40 minut w trybie Eko lub do 10 minut w trybie Turbo – w trybie auto czas pracy trudno określić, gdyż odkurzacz dynamicznie dobiera moc ssania do sprzątanej powierzchni. Seria Unlimited 7 ma w trybie Turbo około 120 AW mocy ssania, a głośność sięga 82 dB.

Do ładowania służy mocowana na ścianie stacja dokująca – pełne ładowanie z jej pomocą trwa do 5 godzin. Jeśli to zbyt długo, proces można skrócić do zaledwie godziny przy użyciu dostępnej osobno szybkiej ładowarki Bosch BHZUC18N.

Odkurzacz wyposażony w pojemnik na odpady o pojemności 300 ml. Zaawansowany system filtrowania powietrza, złożony ze wstępnego filtru siatkowego oraz filtru HEPA gwarantuje, że po z odkurzacza wyleci tylko czyste powietrze.

Bosch Unlimited 7 ProAnimal jest wygodny i dość lekki – waga odkurzacza z rurą, elektroszczotką i baterią to zaledwie 2,9 kg, a sama jednostka centralna z silnikiem waży około 1,4 kg. Rączka znajdująca się z tyłu odkurzacza wyposażona została w poręczny chwytak zwany Easy Parking Clip, który umożliwia zaczepienie odkurzacza o oparcia krzeseł i inne meble i „zaparkowanie” go na chwilę.

Oferta promocyjna obowiązuje do 6 kwietnia 2025 roku – możecie znaleźć ją tutaj. Odkurzacz można także nabyć w ratach 0%.