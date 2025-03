Nowe modele Nothing Phone dostają aktualizację. Na pokładzie kilka ulepszeń

Seria Nothing Phone (3a) dostaje Nothing OS 3.1

Essential Hey to jedna z konstrukcyjnych nowości, jaka zawitała na pokładzie najnowszych Nothing Phone. To fizyczny przycisk, umieszczony z boku urządzenia, który, w zależności od naciśnięcia, daje nam dostęp do kilku przydatnych funkcjonalności:

pojedyncze naciśnięcie pozwala na uchwycenie zawartości widocznej na ekranie,

długie naciśnięcie daje możliwość uruchomienia nagrywania głosu, pomysłów i inspiracji,

po dwukrotnym naciśnięciu zyskujemy dostęp do Essential Space, czyli niezbędnej przestrzeni, w której możemy przechowywać wszystkie najważniejsze treści. AI organizuje tę przestrzeń i zrobione przez nas zrzuty ekranu, a także generuje spersonalizowane sugestie i działania, byśmy byli na bieżąco.

Wraz z udostępnioną właśnie aktualizacją Nothing OS 3.1 Essential Key działa teraz także w aparacie. Dzięki temu użytkownicy smartfonów Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro mogą rejestrować treści z realnego świata, a nie tylko te cyfrowe. Funkcjonalność możemy uruchomić za pomocą krótkiego naciśnięcia, aby dodać notatki do zdjęć lub długiego, by wprowadzić dane głosowe. Podczas prezentacji tych smartfonów producent zapowiedział, że będzie rozwijał możliwości Essential Key oraz Essential Space. Jest to najwyraźniej pierwszy z kroków podejmowanych w tym kierunku. Dalszy plan obejmuje Smart Collections, Focused Search i Flip to Record. Można się spodziewać, że te funkcje pojawią się w ramach kolejnych aktualizacji.

Jak jednak wspomniałam, udostępniona właśnie wersja oprogramowania zawiera także kilka innych zmian, w tym pewne usprawnienia działania aparatu, ulepszone animacje AOD, poprawki błędów i optymalizacje systemu. Poniżej znajdziecie szczegółowy dziennik zmian:

Ulepszenia aparatu

Bardziej intuicyjna interakcja z zoomem aparatu.

Naprawiono problem z czerwonawym odcieniem skóry w selfie z przedniego aparatu.

Ulepszony balans bieli w scenach wewnętrznych z tylnego aparatu.

Lepsza klarowność i ton podczas robienia portretów w warunkach oświetlenia tylnego.

Poprawiona dokładność ustawiania ostrości przy 2-krotnej ogniskowej. (tylko dla Phone (3a) Pro)

Szybsza ogólna wydajność i responsywność aparatu.

Inne ulepszenia

Zoptymalizowano doświadczenie i wydajność Essential Space.

Ulepszono animacje przejścia AOD (Always-On Display).

Różne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś powiadomienia o dostępności aktualizacji, zawsze możesz sprawdzić to ręcznie. Wystarczy przejść do Ustawień, następnie znaleźć zakładkę System i Aktualizacje systemu. Nothing OS 3.1 wdrażane jest już globalnie, więc to tylko kwestia czasu, aż dotrze do wszystkich posiadaczy najnowszych modeli Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro.