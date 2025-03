One UI 7 pojawi się na Galaxy S23 bez tych kluczowych funkcji AI

Właściciele modeli z serii Galaxy S23 nie dostaną kilku funkcji Galaxy AI w aktualizacji One UI 7

W tej generacji Samsung naprawdę się nie popisał. Mamy marzec, a One UI 7 wraz z Androidem 15 trafiło jedynie na tegoroczne flagowce oraz na niedawno debiutujące modele Galaxy A. W czasie, kiedy inni producenci są przynajmniej w połowie procesu aktualizacji, południowokoreański gigant dopiero rozszerzył program beta na więcej urządzeń, bo od grudnia ten dostępny był tylko dla Galaxy S24. Obecnie lista jest znacznie szersza. Potwierdzono również — na początku miesiąca — że stabilne wydanie zacznie być udostępniane od 7 kwietnia na wybranych rynkach.

Z racji, że dużą rolę w One UI 7 odgrywają nowe funkcje sztucznej inteligencji, użytkownicy sprzętów producenta zastanawiają się, które z nich dostaną. Wiadomo już, że to, co ma seria Galaxy S25 trafi też na flagowce z zeszłego roku, co obejmuje zarówno Galaxy S24 (w tym S24 FE), jak i Galaxy Z Fold 6 oraz Z Flip 6, ponadto skorzystają z niej również właściciele tabletów Galaxy Tab S10. W przypadku starszych modeli jak zwykle jest sporo pytań, bo w zależności od generacji, tych zmian będzie mniej.

Samsung potwierdził teraz, że wersja One UI 7, przygotowana dla serii Galaxy S23, nie będzie zawierała dwóch kluczowych funkcji — Audio Eraser (Usuwanie Dźwięku) oraz Natural Language Search (Wyszukiwanie Naturalnym Językiem). Pozostaną one ekskluzywne dla wspomnianych wcześniej urządzeń.

Audio Eraser to funkcja, która pozwala użytkownikom na usuwanie niechcianych dźwięków z nagrań wideo. Sztuczna inteligencja identyfikuje do sześciu różnych typów dźwięków w filmie, umożliwiając użytkownikowi ich wyciszenie lub wzmocnienie. Jest to szczególnie przydatne dla twórców czy vlogerów, bo dzięki temu możemy wzmocnić swój głos, pozbyć się szumów z tła czy odgłosów wiercenia w ścianie przez sąsiada, który akurat urządził sobie remont, gdy my nagrywamy.

Natural Language Search to z kolei funkcjonalność, która ma ułatwić wyszukiwanie ustawień i wykonywanie akcji za pomocą codziennego języka. Nie trzeba już zapamiętywać konkretnych nazw ustawień, co naprawdę wiele ułatwia, bo zamiast wpisywać „regulacja jasności", możemy napisać „moje oczy są zmęczone", a system znajdzie odpowiednie ustawienie. Funkcja działa w obrębie Ustawień i Galerii.

Dlaczego Galaxy S23 nie otrzyma tych usprawnień? Sally Jeong, wiceprezes i szef działu Framework R&D w Samsung MX, wyjaśniła, że “funkcje AI wykorzystujące przetwarzanie na urządzeniu, takie jak silnik danych osobowych, wymagają zaawansowanych chipsetów i sprzętu, takich jak te w serii Galaxy S25 z procesorem Snapdragon 8 Elite.” Dodała również, że funkcje AI, pokroju Circle to Search, oparte są na chmurze, więec są łatwiejsze do wprowadzenia na większej liczbie urządzeń.

Mimo braku niektórych funkcji, One UI 7 przyniesie dla serii Galaxy S23 naprawdę dużo zmian, a wśród nich znajdziemy: nowe ikony, przeprojektowany interfejs użytkownika, nowe animacje, pionowa szuflada aplikacji, rozbudowane opcje personalizacji, płynniejsze animacje, Asystenta Pisania, Asystenta Rysowania i wiele innych. Ogólnie ma być to jedna z największych aktualizacji, jaka pojawiła się na urządzeniach Galaxy od lat, więc jest na co czekać.