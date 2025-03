Galaxy S26 Ultra z wielkimi zmianami – lepsza bateria, funkcja sprzed lat i brak jednego aparatu

Co zaoferuje nam Galaxy S26 Ultra?

W ostatnich dwóch generacjach Samsung skupiał się przede wszystkim na funkcjach sztucznej inteligencji, przez co jakieś większe zmiany w specyfikacji trochę zeszły na bok. W przyszłym roku ma się to zmienić i jak na razie zaczynają do nas docierać niektóre szczegóły planowanych zmian. Oczywiście warto pamiętać, że do premiery serii Galaxy S26 jest jeszcze wiele miesięcy i w tym czasie wszystko może się zmienić, ale to wcale nie przeszkadza, by na bieżąco sprawdzać, co takiego rzekomo przygotowuje dla nas południowokoreański gigant.

Nikogo nie zdziwi fakt, że najwięcej zmian zostanie zarezerwowanych dla Galaxy S26 Ultra. Jedną z nich ma być zmienna przysłona, która nie jest zresztą niczym nowym dla Samsunga. Aparat główny ze zmienną przysłoną pojawił się na pokładzie serii Galaxy S9, wprowadzonej na rynek w 2018 roku. Potem funkcja ta dostępna była w serii Galaxy Note 9, Galaxy S9 i Galaxy Note 10. Użytkownicy mogli przełączać się między dwoma rozmiarami przysłony – f/1.5 i f/2.4. Niestety w 2020 roku już funkcjonalność zniknęła i trudno powiedzieć, z jakiego powodu, bo w ostatnich latach chińscy producenci chętnie korzystają z tego rozwiązania.

Na razie nie jest jeszcze jasne, w jakiej formie Samsung planuje ten wielki powrót – czy w formie znanej z poprzedników, czy może zmodernizuje podejście. Tak czy inaczej, będzie to spora zmiana, na którą wiele osób czekało, odkąd producent wycofał tę funkcję pięć lat temu. A co dalej? Skoro jesteśmy w temacie aparatów, to mamy też złą wiadomość, bo możliwe, że tylna konfiguracja Galaxy S26 Ultra będzie uboższa o jeden sensor. Ta informacja bazuje na prototypie, który jest właśnie w fazie testów i który wyposażono w 200-megapikselowy aparat główny- aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i pojedynczy teleobiektyw, ale za to 200 Mpix z 4-krotnym zoomem optycznym. Jednak w kontekście zmiennej przysłony wydaje się to mieć sporo sensu, bo takie rozwiązanie może potencjalnie zmniejszyć potrzebę dodatkowego teleobiektywu.

Najwyraźniej nadszedł w końcu czas, żeby Samsung powiększył baterię w swoim ultraflagowcu (oby to samo stało się udziałem podstawowego Galaxy S26). Zgodnie z raportem, testowany prototyp jest już wyposażony w ogniwo o pojemności 5500 mAh. Jest to bateria warstwowa lub krzemowo-węglowa. W obu przypadkach będzie to zmiana technologii na taką, która umożliwia zaoferowanie większej pojemności bez zwiększania fizycznych rozmiarów ogniwa. Już teraz Galaxy S25 Ultra cechuje się świetną wydajnością, a takie powiększenie z pewnością jeszcze na to wpłynie. Warto jednak wspomnieć, że nawet jeśli te rozwiązania są obecne we właśnie testowanym prototypie, to nie oznacza, że znajdą się w finalnym produkcie, ale jest na to spora szansa.