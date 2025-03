ChatGPT właśnie dogonił Gemini na Androidzie. Zyskał jedną z kluczowych funkcji

Najnowsza wersja beta aplikacji ChatGPT (v1.2025.070) na Androidzie umożliwia użytkownikom ustawienie jej jako domyślnego asystenta cyfrowego. Po ustawieniu ChatGPT jako domyślnego asystenta, użytkownicy będą mogli go wywoływać za pomocą gestów i przycisków, które wcześniej służyły do uruchamiania Gemini: długie naciśnięcie przycisku Home (przy nawigacji trzema przyciskami), przesunięcie palcem z dolnego rogu ekranu (przy nawigacji gestami), długie naciśnięcie przycisku zasilania (jeśli ta opcja jest włączona w ustawieniach). Wywołanie ChatGPT w opisany powyżej sposób skutkuje uruchomieniem jego trybu głosowego. Na obecnym etapie mamy jednak nadal dość ograniczoną funkcjonalność w porównaniu do konkurencji na Androidzie.

Pomimo możliwości ustawienia ChatGPT jako domyślnego asystenta, nadal nie będzie można go wywoływać za pomocą spersonalizowanego słowa kluczowego. Funkcjonalność ta wymaga dostępu do API zarezerwowanego dla preinstalowanych i zaufanych aplikacji systemowych. Tak czy siak, umożliwienie ustawienia ChatGPT jako domyślnego asystenta na Androidzie znacząco zwiększa konkurencyjność na rynku, dając użytkownikom większy wybór i potencjalnie kierując rywalizację w stronę oferowanych funkcji i doświadczenia użytkownika. Osobiście próbowałem podejść do tego typu integracji na iPhonie i póki co nie widzę jeszcze zastosowania w moim środowisku pracy. Zdecydowanie wolę polegać na interakcji tekstowej, ale wyobrażam sobie, że rozwiązanie znajdzie swoich zagorzałych fanów.

Nadal uważam, że w pojedynku Google i OpenAI lepiej radzi sobie ten pierwszy. Niech za przykład posłuży opisywana przeze mnie niedawno nowa funkcja pozwalająca użytkownikom iPhone’a na interakcję z asystentem AI Google Gemini bezpośrednio z ekranu blokady. Integracja jest częścią szerszego trendu zwiększania funkcjonalności AI na platformach mobilnych i technologicznej rywalizacji o ulepszenie swoich asystentów cyfrowych. Oczekuje się, że dostęp do Gemini z ekranu blokady przyciągnie użytkowników poszukujących płynnej interakcji z urządzeniami, zwłaszcza w kontekście opóźnienia, jakie zalicza inteligentniejsza wersja Siri, którą Apple zaprezentował podczas WWDC w zeszłym roku.