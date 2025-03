Home Nauka Chińczycy mają akumulator, który ładuje się w mniej niż minutę. Rewolucyjna technologia w akcji

Chińczycy mają akumulator, który ładuje się w mniej niż minutę. Rewolucyjna technologia w akcji

Czas ładowania akumulatorów stanowi ważne ograniczenie: nie tylko (choć przede wszystkim) w odniesieniu do elektrycznych samochodów. Chińczycy mają na to patent, co udowodnili za sprawą nowego akumulatora, który nie tylko szybko się ładuje, ale wykazuje przy tym szereg dodatkowych zalet.