Chiny dały nam tanie smartfony, rowery i samochody. Czas na coś, od czego zależą nasze życia

Chiński producent paneli słonecznych TCL Zhonghuan rozszerzył swoją działalność na sektor ogrzewania domowego, wprowadzając do sprzedaży system pompy ciepła Tri Thermal Monoblock R290. Ten nowy produkt, zaprezentowany podczas targów Key Energy w Rimini we Włoszech, został zaprojektowany do różnych zastosowań mieszkaniowych – od małych domów po większe budynki, a to dzięki wspieraniu modułowego podejścia do instalacji. W efekcie system jest dostępny w kilku wariantach o różnych mocach grzewczych i chłodniczych.

Pompa ciepła Tri Thermal Monoblock R290 mierzy 1293 × 860 × 523 mm i waży 99,5 kg, więc jest na tyle mała, że wspiera wiele rodzajów montażu. Do pracy wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy, bo propan (R290) jako czynnik chłodniczy, który wspiera globalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ma też się odznaczać wysoką efektywnością, jako że może dostarczać gorącą wodę o temperaturze do 75°C, osiągając współczynnik COP w zakresie od 3,10 do 5,0. Ma też być cicha, bo poziom generowanego przez nią hałasu zamyka się w przedziale od 48 dB(A) do 66 dB(A).

Pamiętajmy, że pompy ciepła działają na zasadzie przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego, umożliwiając zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie budynków. Ich efektywność określa współczynnik COP, który mierzy stosunek uzyskanej energii cieplnej do energii elektrycznej zużytej na jej wytworzenie. Im wyższy COP, tym bardziej efektywne urządzenie, więc w tej ocenie Tri Thermal Monoblock R290 wypada bardzo obiecująco. Z przymrużeniem oka należy z kolei podchodzić do zastosowania propanu, bo choć zyskuje on na popularności jako czynnik chłodniczy ze względu na mniej rażący wpływ na nasze otoczenie względem syntetycznych środków, to z drugiej strony jest łatwopalny.

Jednym z kluczowych atutów Tri Thermal Monoblock R290 jest jego kompatybilność z systemami fotowoltaicznymi i panelami solarnymi. Dzięki wykorzystaniu protokołu SG-ready użytkownicy mogą w prosty sposób zintegrować pompę ciepła z odnawialnymi źródłami energii, optymalizując tym samym zużycie prądu. System wspiera również pracę pompy recyrkulacyjnej dla ciepłej wody użytkowej, co pozwala na zwiększenie pojemności magazynowania oraz natychmiastowy dostęp do ciepłej wody w punktach poboru.

Wprowadzenie Tri Thermal Monoblock R290 oznacza dywersyfikację działalności TCL Zhonghuan, które dotychczas koncentrowało się głównie na produkcji paneli fotowoltaicznych. Firma planuje oferować nową pompę ciepła w połączeniu z modułami fotowoltaicznymi Sunpower, co wpisuje się w strategię rozwoju po przejęciu pakietu większościowego udziałów w Maxeon w maju tego roku. Czas więc pokaże, czy pompa ciepła Tri Thermal Monoblock R290 zaliczy sprzedażowy sukces na rynku.