Czy Chiny właśnie przejęły kontrolę nad przyszłością technologii?

Przełom w technologii wojskowej. Chiny ruszą z produkcją półprzewodników GaN?

Chińscy naukowcy zidentyfikowali główną przyczynę defektów w kryształach azotku galu (GaN), a więc kluczowego materiału półprzewodnikowego stosowanego w zaawansowanej elektronice i to zwłaszcza w aplikacjach wojskowych. To odkrycie może znacząco poprawić zdolności produkcyjne państwa właśnie w zakresie technologii GaN, wzmacniając jego pozycję w globalnym wyścigu technologicznym. Tak się składa, że mówimy tutaj o półprzewodniku trzeciej generacji, który charakteryzuje się szeroką przerwą energetyczną wynoszącą 3,4 eV. Dzięki temu umożliwia pracę urządzeń przy wyższych napięciach, częstotliwościach i temperaturach w porównaniu do tradycyjnych półprzewodników na bazie krzemu.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom GaN znajduje zastosowanie w zaawansowanych technologicznie urządzeniach, takich jak stacje 5G, systemy radarowe, komunikatory wojskowe, podzespoły do najbardziej zaawansowanych maszyn lotniczych i kosmicznych, a nawet sprzętach bojowych, bo do prowadzenia wojny elektronicznej. W tym ostatnim GaN jest wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że gwarantuje szybkie przełączanie sygnałów, co ma kluczowe znaczenie w systemach zakłócających i przechwytujących elektronikę przeciwnika.

Pomimo wielu zalet, produkcja kryształów GaN bez defektów stanowi poważne wyzwanie. Tradycyjne metody produkcji wymagają wzrostu GaN na podłożach takich jak krzem lub szafir, ale różnice w strukturze atomowej między tymi materiałami prowadzą do defektów sieci krystalicznej. Największy problem wynika z heksagonalnej struktury atomowej GaN, która różni się od kubicznej struktury krzemu. Powoduje to powstawanie tzw. defektów wspinających się (ang. climbing dislocations), które wynikają ze zmian w liczbie lokalnych atomów i tak się składa, że do tej pory mechanizmy stojące za tymi defektami nie były odpowiednio dobrze zbadane. Tutaj właśnie wkracza zespół badawczy prowadzony przez profesora Huang Binga z Uniwersytetu Pekińskiego, który dokonał znaczącego przełomu, identyfikując główną przyczynę powstawania defektów w GaN.

Dzięki zastosowaniu mikroskopii skaningowej transmisyjnej (STEM) badacze zaobserwowali defekty w sieci krystalicznej na poziomie atomowym. Odkryli, że poprzez modyfikację poziomu energii, przy której prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wynosi 50%, można kontrolować proces tworzenia defektów. Dzięki wprowadzeniu określonych domieszek i modyfikacji napięć bramki udało im się znacząco zredukować ilość defektów w procesie produkcji GaN. Przełom ten niesie daleko idące konsekwencje dla chińskiego sektora technologii półprzewodnikowych, przekładając się na udoskonalony proces produkcyjny. Dodajmy do tego fakt, że Chiny kontrolują około 98% światowej produkcji galu i tak oto otrzymamy wizję przyszłości, w której postęp kraju w technologii GaN może prowadzić do zwiększenia eksportu i wzrostu gospodarczego.

Aktualnie zapotrzebowanie na urządzenia wykorzystujące GaN gwałtownie rośnie, co jest spowodowane zarówno coraz bardziej zaawansowanym sprzętem wojskowym, jak i rozwojem sieci 5G oraz 6G. Układy GaN zużywają też mniej energii niż tradycyjne półprzewodniki, więc ich potencjał na rynku konsumenckim jest ogromny. Dlatego też samo odkrycie chińskich naukowców w zakresie defektów kryształów GaN ma być wielkim kamieniem milowym w technologii półprzewodnikowej. Trudno się temu dziwić, bo może ono zrewolucjonizować produkcję elektroniki militarnej i cywilnej, a także przyspieszyć rozwój nowoczesnych systemów radarowych, komunikacyjnych i wojny elektronicznej.