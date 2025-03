Chiny zaskoczone. Powietrzny pojedynek, którego wyniku nikt się nie spodziewał

Tak zmienia się świat. Sztuczna inteligencja rozsmarowała asa przestworzy w pojedynku powietrznym

Chińscy naukowcy opracowali system sztucznej inteligencji, który jest w stanie przewyższyć ludzkich pilotów w intensywnych i nieprzewidywalnych symulacjach walki powietrznej. Ten postęp stanowi przede wszystkim ogromny krok naprzód w technologii lotnictwa wojskowego, podkreślając rosnącą rolę SI na nowoczesnym polu walki nawet w tak zaawansowanych scenariuszach. Zwłaszcza że tradycyjne systemy SI w walce powietrznej od dłuższego czasu mają trudności z przewidywaniem nagłych, nieliniowych manewrów wykonywanych przez doświadczonych pilotów.

Taktyki te wykorzystywały podatność SI na przewidywania oparte na trajektorii, co z kolei sprawiało, że były mniej skuteczne w dynamicznych scenariuszach bojowych. Aby rozwiązać ten problem, zespół naukowców z Northwest Institute of Mechanical & Electrical Engineering w Chinach opracował innowacyjną metodę opartą na analizie mechaniki lotu przeciwnika w czasie rzeczywistym. Kluczowym elementem tej nowej metody SI jest jej zdolność do analizy obrazu w podczerwieni w czasie rzeczywistym, co pozwala na wykrywanie drobnych zmian w powierzchniach sterowych przeciwnika – takich jak stery kierunku i wysokości – podczas lotu. Obserwując te subtelne ruchy, system może przewidywać zamiary pilota, zanim zostaną one w pełni wykonane.

Ta zdolność predykcyjna jest osiągana dzięki zmodyfikowanej sieci neuronowej YOLOv8 do przetwarzania danych w podczerwieni, połączonej z długoterminową pamięcią krótkotrwałą (LSTM) wzmocnioną mechanizmami uwagi. Takie połączenie pozwala SI przewidywać zmiany trajektorii w czasie rzędu milisekund, skutecznie przeciwdziałając nawet najbardziej nagłym manewrom taktycznym. Jeśli kojarzycie serię książek Skyward, to najpewniej wiecie już, jak kończy się tego typu przewidywanie – druzgocącą przewagą nad wrogami. Potwierdził to fakt, że w testach symulacyjnych nowy system SI wykazał dziesięciokrotnie wyższą precyzję w przewidywaniu ruchów w porównaniu do tradycyjnych modeli. Taka dokładność może potencjalnie umożliwić zautomatyzowanym systemom przeciwlotniczym celowanie w krytyczne obszary wrogiego samolotu, czyli np. w kokpit, aby w prosty sposób zwiększyć swoją skuteczność.

Chińska sztuczna inteligencja została przetestowana w symulacjach odzwierciedlających rzeczywiste warunki, a w tym szybkie zmiany wysokości i manewry uniku, potwierdzając tym samym jego efektywność w zróżnicowanych scenariuszach bojowych. W ogólnym jednak rozrachunku ten postęp w Chinach nie jest unikalny i tak naprawdę wpisuje się w globalne trendy związane z integracją SI w operacjach wojskowych. Przykładowo, amerykańska agencja DARPA prowadzi też badania nad systemami SI zdolnymi do prowadzenia walk powietrznych przeciwko ludzkim pilotom. W niedawnych testach system SI pomyślnie pilotował zmodyfikowany myśliwiec F-16, co stanowiło przełom w autonomicznych systemach walki powietrznej.

Udana implementacja systemów SI przewyższających ludzkich pilotów w symulacjach złożonych walk powietrznych to przełomowy moment w lotnictwie wojskowym. Skupienie się na wskaźnikach fizycznych, takich jak ruchy powierzchni sterowych, pozwala SI na przewidywanie i neutralizowanie nieprzewidywalnych manewrów, zwiększając efektywność walki. Pewne jest więc, że w miarę jak technologia SI będzie się rozwijać, to jej integracja z nowoczesnymi strategiami wojskowymi może całkowicie zrewolucjonizować przyszłość walk powietrznych.