Facebook z treściami wyłącznie od znajomych? Meta wykonuje niespodziewany zwrot

Meta reaguje na potrzebę użytkowników, którzy tęsknią za bardziej bezpośrednimi i autentycznymi interakcjami z ich znajomymi na Facebooku. Wprowadzenie nowej karty “Znajomi”, skupiającej się wyłącznie na treściach od bliskich kontaktów, jest pierwszym krokiem w tym kierunku. W przeciwieństwie do głównego widoku, karta będzie wyświetlać wyłącznie treści od naszych znajomych, a więc bez żadnych dodatkowych rekomendacji z zewnątrz. Dobrze czytacie – oznacza to eliminację algorytmicznie generowanych, w większości śmieciowych wstawek na tej konkretnej zakładce, skupiając się wyłącznie na postach, relacjach, rolkach, urodzinach i prośbach o dodanie do znajomych od istniejących kontaktów.

W obecnej formie karta “Znajomi” jest w zasadzie martwa – służy głównie do przeglądania próśb o dodanie do znajomych oraz sugestii “Osoby, które możesz znać”. Teraz jej funkcjonalność zostaje znacząco rozszerzona. Nowa karta jest początkowo dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie poprzez pasek nawigacyjny na stronie głównej oraz w sekcji “Zakładki”. Użytkownicy mają możliwość przypięcia tej karty do paska nawigacyjnego dla łatwiejszego dostępu. Na razie nie znamy terminów potencjalnego rozszerzenia dostępu do nowej zakładki na Facebooku.

Czytaj też: Meta wdraża moderację społecznościową na Facebooku. Prawda ustalana większością głosów staje się faktem

Nie da się ukryć, że Facebook przechodzi obecnie fazę poważnej transformacji, a niech potwierdzeniem tej tezy będą już wprowadzone wcześniej zmiany, takie jak nowe karty “Lokalne” i “Eksploruj”, aktualizacja zakładki “Wideo” oraz (nie może być inaczej) integracja z AI, która została ogłoszona w październiku 2024 roku. Najnowsza inicjatywa dotycząca karty “Znajomi” wydaje się być jednak bardziej bezpośrednim ukłonem w stronę pierwotnej idei Facebooka, a nie podążaniem za współczesnymi trendami w branży. Nie ukrywam, że bardzo mi się taka decyzja podoba, ale ze zwyczajową dla siebie nieufnością, czekam na finalne efekty i wtedy ewentualnie będę bić brawo.