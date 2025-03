Lód i ogień w jednym? Ta forma materii wygląda jak coś, co nie ma prawa istnieć

Głos w sprawie zabrali przedstawiciele Brookhaven National Laboratory, którzy podkreślają, że w rzeczywistości wcale nie chodzi o materiał, który fizycznie jednocześnie byłby ogniem i lodem. Wcale nie musi to jednak oznaczać, że najnowsze doniesienia w tej sprawie nie zasługują na chociażby odrobinę uwagi.

Tamtejsi badacze, którzy opisali swoje działania w artykule zamieszczonym w Physical Review Letters, natknęli się na wysoce uporządkowane i nieuporządkowane spiny elektronów występujące obok siebie. Skąd w ogóle nawiązanie do lodu i ognia? Chodzi o to, że spiny uporządkowane określa się mianem gorących, podczas gdy nieuporządkowane – zimnych.

Członkowie zespołu badawczego doszli do tak interesujących wniosków w czasie badań poświęconych modelowi układu materiału magnetycznego. Zaobserwowany stan okazuje się niewidzianym wcześniej wzorem spinów elektronowych. Poza samym faktem, iż to pierwsza taka obserwacja, wzbudziła ona zainteresowanie fizyków ze względu na to, że poczynione postępy mogłyby zaowocować szeregiem zastosowań w przemyśle energetycznym i informatycznym.

Forma materii objęta ostatnimi obserwacjami w rzeczywistości nie jest połączeniem ognia i lodu. Fizycy stosują jednak takie określenie ze względu na uporządkowanie (bądź nie) śledzonych spinów

Jak przyznają sami zainteresowani, identyfikacja stanów o egzotycznych właściwościach fizycznych, a także możliwość zrozumienia i kontrolowania przejść między nimi, stanowią wielkie wyzwania dla fizyki materii skondensowanej i nauki o materiałach. Z tego względu każdy postęp oznacza zbliżenie się do realnych korzyści w dziedzinach związanych z komputerami kwantowymi oraz spintroniką.

Objęty badaniami materiał był celem eksperymentów już w poprzednich latach, lecz dopiero teraz fizykom udało się zidentyfikować ukryty stan, w którym gorące i zimne spiny zamieniają się miejscami. Mówiąc krótko: gorące spiny stają się zimne, natomiast zimne stają się gorące. Przechodzenie między tymi fazami zachodzi w ultrawąskim zakresie temperatur, co mogłoby przynieść praktyczne korzyści. W ramach dalszych działań autorzy dotychczasowych będą chcieli badać opisywane zjawisko w układach ze spinami kwantowymi i dodatkowymi stopniami swobody sieci, ładunku i orbit.