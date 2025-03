Kawał bydlaka z wielkim działem. MEPAC jeździ i śle na wrogów deszcz zniszczenia

Samobieżny moździerz MEPAC kalibru 120 mm wzmocni francuską armię

MEPAC to opancerzony pojazd 6×6 wyposażony w półautomatyczny system moździerza 2R2M kalibru 120 mm, który został opracowany przez firmę Thales. Ten zaawansowany system moździerzowy umożliwia prowadzenie ognia z częstotliwością do dziesięciu strzałów na minutę i rażenie celów oddalonych o maksymalnie 13 kilometrów z wysoką precyzją. Pojazd jest również wyposażony w zdalnie sterowaną stację uzbrojenia, która jest wyposażona w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm do samoobrony. Nie jest to coś, co powstrzyma ciężko opancerzone pojazdy wroga, ale proste transportery i piechotę z pewnością zwalczy.

Czytaj też: Mówią wojskowym USA jasno. Postawcie na to i zapomnijcie o problemie z Chinami

MEPAC jest wynikiem współpracy kilku producentów zbrojeniowych, a w tym firm Nexter Systems, Thales oraz Arquus. Nie jest jednak całkowicie nowy, bo bazuje na platformie opancerzonego pojazdu Griffon 6×6 i nie jest to przypadek, a przejaw realizowania francuskiego programu SCORPION, który ma na celu modernizację zdolności bojowych armii. Konstrukcja ta zapewnia solidną ochronę, mobilność w terenie oraz skuteczne wsparcie ogniowe w różnych scenariuszach bojowych. Obecny na jego pokładzie zaawansowany system wétronique ma z kolei umożliwiać płynną integrację pojazdu z francuskimi sieciami dowodzenia i kontroli, wspierając wymianę danych w czasie rzeczywistym oraz współpracę między grupami taktycznymi (GTIA).

Czytaj też: Ta broń pluje ołowiem 180 razy na sekundę. Zrobi wrogim dronom jesień średniowiecza

Francuska armia otrzymała pierwszy pojazd MEPAC w grudniu 2024 roku, a do końca 2028 roku liczba ta ma wzrosnąć do 54 jednostek. Francja nie będzie jednak jedynym krajem dysponującym tymi nowoczesnymi moździerzami, bo w ramach programu Capacité Motorisée (CaMo), Belgia otrzyma 24 sztuk MEPAC, co wzmocni współpracę wojskową między oboma państwami. Dzięki temu obydwa państwa znacząco zwiększą swoje zdolności artyleryjskie. Zwłaszcza że połączenie mobilności, ochrony i siły ognia czyni MEPAC kluczowym elementem przyszłych operacji wojskowych, zapewniającym szybkie i precyzyjne wsparcie ogniowe przy zachowaniu wysokiej elastyczności operacyjnej. Po zakończeniu fazy końcowych testów MEPAC wejdzie do służby, wzmacniając gotowość francuskiej armii do stawienia czoła zróżnicowanym wyzwaniom w coraz bardziej skomplikowanym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.