[AKTUALIZACJA] RTX 5090 wycofywane z powodu ostrzeżenia o “zagrożeniu pożarowym”?

Jak to się zaczęło? Źródłem zamieszania okazał się serwis KitGuru, który powoływał się w tej sprawie na sprzedawcę detalicznego z Niderlandów. Sprzedawca ów miał donieść, że Nvidia wycofuje kilka jednostek GeForce RTX 5090 z powodu “zwiększonego zagrożenia pożarowego”. Ale informacja ta miała ponoć solidną podstawę…

Zamieszanie z RTX 5090 czyli kto co przekręcił

Jak podaje KitGuru, skontaktował się z nim jeden z czytelników, aby poinformować o takim incydencie. Czytelnik ów wydał 3399 euro na MSI RTX 5090 Suprim, jednak został poinformowany przez sklep Your Game Specialist, że nie otrzyma swojej karty graficznej w najbliższym czasie z powodu “wycofania produktu”. Informacja wzbudziła zainteresowanie serwisu, który – aby dowiedzieć się więcej na temat – zaczął kontaktować się zarówno ze sprzedawcami, jak i producentami oraz samą Nvidią.

Co jednak było bardziej konkretne, to e-mail informujący czytelnika o tym, że nie dostanie karty. W jego treści można przeczytać: “Nvidia wycofała dużą liczbę kart graficznych z powodu różnych problemów z bezpieczeństwem. Obecnie mamy pięć sztuk tego modelu w magazynie, ale wszystkie muszą zostać zwrócone z powodu zwiększonego zagrożenia pożarowego”.

Choć tego, co powoduje ryzyko, nie podano, wszyscy obstawiali złącze 12 V-2 × 6 – raz już był problem z jego stopieniem, aczkolwiek wynikało to z błędów użytkownika. Ale… Gdy KitGuru zapytał o tę sytuację szefa Your Game Specialist, okazało się, że nie ma on pojęcia o całej sytuacji. Co więcej – nie mógł znaleźć cytowanego maila w firmowym systemie!

Po krótkiej wymianie e-maili okazało się, że klient kupił tę kartę MSI RTX 5090, a z jej dostępnością nie ma żadnych problemów. Czytelnik ma otrzymać swój egzemplarz jeszcze w tym tygodniu. Skąd zatem ten dziwny mail, który chętnie cytowało wiele serwisów internetowych? Tego nie wie nikt. Tak więc podsumowując: Nvidia nie wycofuje żadnych kart RTX 5090. Jeśli planujesz zakup, możesz robić to bez obaw. Żadnego zagrożenia pożarowego nie ma.

AKTUALIZACJA: oświadczenie MSI

Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie firmy MSI w tej sprawie: