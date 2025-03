Test ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid?

W zestawie standardowo mamy holder, przejściówkę zasilania na 4x 8-pin oraz kabel RGB. Ten ostatni służy do synchronizacji podświetlenia z płytą, ale nie jest to obowiązkowe – można niż też sterować poprzez oprogramowanie FireStorm. Holder zawsze się przyda do utrzymania grafiki w poziomie.

Karta wygląda dobrze, choć nie jakoś fenomenalnie. Mamy lekkie podświetlenie nazwy firmy i loga. Całość jest też szaro-brązowa. Jest to ciekawy design, ale widzieliśmy znacznie ładniejsze konstrukcje, jak choćby seria AMP Extreme Infinity. Natomiast jakość wykonania jest bardzo dobra. Jest metalowy backplate z wycięciem na końcu. Obudowa radiatora jest wykonana z dobrej jakości materiałów, nic się nie ugina czy nie ma problemów ze spasowaniem elementów.

Wymiary ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid wynoszą 329,7 x 137,8 x 67,8 mm. Karta jest więc dosyć długa i zajmuje 3,5 slota PCI, co trzeba też mieć na uwadze. Waga to ok. 2,25 kg – holder zdecydowanie się przyda. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Bladelink. Oczywiście pracują one półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Mamy też komorę parową i oczywiście ciepłowody. Karta zasilana jest ze złącza 12V-2×6, które ma lampkę bezpieczeństwa. Dzięki niej mamy pewność, że złącze zostało odpowiednio dociśnięte. Sugerowany zasilacz powinien mieć 1000 W mocy. Obok złącza zasilania mamy też wejście na wspomniany kabel RGB. Wyjścia obrazu niczym nie zaskakują: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Grafika ma podwójny BIOS z przyciskiem umieszczonym obok złącza zasilania. O aktualnym BIOSie informuje ona podczas startu świecąc się na czerwiono czy niebiesko. W nazwie karty nie mamy dopisku OC (choć taki model też powinien trafić do sprzedaży) więc taktowanie boost wynosi 2407 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio ok. 2764 MHz. Jak zawsze przypominamy też o obecności DLSS 4, który przynosi generator wielu klatek. Jego działanie również sprawdzimy w testach.

Specyfikacja ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

Nvidia RTX 5090: Game Ready 571.86

Nvidia RTX 5080: Game Ready 572.02

Nvidia RTX 5070 Ti: Game Ready 572.43

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

1920 x 1080 to świetne wyniki choć widać, że karta jest po prostu do niej za mocna. W wielu tytułach mamy bottleneck i różnice w stosunku do słabszych modeli mogą praktycznie nie występować.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości widać już większe różnice w stosunku do słabszych modeli.

3840 x 2160

Karta została stworzona do rozdzielczości 3840 x 2160 i to widać po świetnych wynikach w grach.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach z ray tracingiem w 1920 x 1080 nadal widać bottleneck w części tytułów.

2560 x 1440

W kolejnej różnice już występują, a karta zapewnia bardzo dobrą wydajność.

3840 x 2160

W ostatniej mamy 3 gry z wynikiem poniżej 60 fps średnio – tu przyda się DLSS. Widać też przewagę nad RTX 4090, jak również 5090 Founders Edition.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Prawie 300 fps w Cyberpunku musi robić wrażenie. W drugiej z gier mamy nawet ponad 300 fps – wyniki są naprawdę świetne.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 mamy ponownie znakomite wyniki po włączeniu DLSS czy generatora klatek.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości ponownie mamy bardzo dobre wyniki, a karta z DLSS i jeszcze generatorem klatek poradzi sobie z każdym tytułem.

Testy DLSS 4

Tutaj jednak uwaga do gry Hogwarts Legacy. Wersja, do której mieliśmy dostęp, wprowadza kilka nowości poza DLSS 4, w tym geometrię ray tracingu, która przy ustawieniach ultra mocno wpływa na wyniki. Stąd znajdziecie tutaj niższe wyniki dla kart niż w testach powyżej. Cyberpunka przetestowaliśmy przy włączonym path tracingu, stąd również mamy inne rezultaty.

1920 x 1080

Świetne wyniki w 1920 x 1080 nie powinny zaskakiwać. Karta przy każdym trybie FG znajduje się najwyżej spośród wszystkich grafik.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości mamy ponownie świetne rezultaty – ponad 280 fps w Hogwarts i ponad 300 w Cyberpunku przy FG x4.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przy FG x4 mamy ponad 200 fps w Hogwarts i prawie 200 w Cyberpunku. Warto też zwrócić uwagę, że bez DLSS i FG w obu grach mamy kolejno 58,6 fps i 30,6 fps. Widać więc, jak mocno podbija wyniki DLSS 4.

Temperatury

Karta w wykonaniu ZOTACa jest dosyć ciepła. W trybie Amplify jeszcze nie jest źle, ale 80°C w trybie Quiet to najwyższy wynik spośród wszystkich modeli.

Głośność

Karta nie należy też do najcichszych. W spoczynku działa ona pasywnie – tak jak wszystkie karty. Pod obciążeniem w trybie Amplify jest naprawdę bardzo głośno. W Quiet jest ciszej, ale nie jest też cicho. Tutaj grafika mogła by zdecydowanie lepiej sobie radzić.

Pobór mocy

Pobór mocy jest najwyższy spośród wszystkich kart. Bez wątpienia naprawdę mocny zasilacz jest wymagany w szczególności przy procesorze pokroju 14900KS.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 250 MHz na rdzeniu i o 2000 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid to bez wątpienia najwydajniejsza karta w zestawieniu. Przewaga nad modelem Founders Edition wynosi kolejno ok. 0,5%, 1,1% oraz 2,5%. Nie są to duże różnice, ale na pewno występują. Z drugiej strony przewaga nad RTX 4090 Gaming OC to ok. 9,4%, 18% oraz 31%. Tutaj różnice są bardzo widoczne, choć oczekiwalibyśmy ciągle więcej po nowej generacji.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem ponownie grafika jest najwydajniejsza spośród wszystkich modeli. Grafika wypada wydajniej od wersji Founders Edition o kolejno ok. 1,9%, 2,1% oraz 2%. Z kolei nad RTX 4090 mamy przewagę wynoszącą ok. 13,5%, 21,4% i 29,5%. Ponownie liczyliśmy na więcej ale patrząc po premierach kolejnych kart z serii RTX 5000 nie jest źle.

Test ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid – podsumowanie

Ciężko mówić o cenie ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid, bowiem karta nie jest zbytnio dostępna w sklepach – zresztą tak jak w przypadku każdego modelu RTX 5090. A jeśli coś już się pojawi to w cenie naprawdę znacznie wyższej od sugerowanej. Dopóki więc sytuacja się nie uspokoi zakup jakiegokolwiek modelu RXT 5090 będzie wiązał się z naprawdę bardzo dużym wydatkiem i po prostu nie będzie miał sensu. Ale jak ceny wrócą do normy to testowany model będzie można rozważyć, choć musicie pamiętać o jego wadach.

Karta z pewnością jest dobrze wykonana – tutaj nie mamy wątpliwości. Wygląda też fajnie, choć są modele, które znacznie bardziej przyciągają wzrok. Jest to długi model zajmujący 3,5 slota PCI. Wazy też ok. 2,25 kg, więc dołączony holder zdecydowanie się przyda. Natomiast chłodzenie mogło by sobie trochę lepiej radzić. Mamy podwójny BIOS z fizycznym przyciskiem. W spoczynku na obu karta działa pasywnie. Natomiast pod obciążeniem w trybie Amplify temperatura sięga 75°C i karta działa naprawdę głośno. W trybie Quiet temperatura dochodzi do 80°C, ale karta działa ciszej, choć nadal cichą jej określić nie można. Widać więc, że chłodzenie mogło by być lepsze. Pobór mocy jest spory, ale to bez zaskoczeń. Naprawdę mocy i dobrej jakości zasilacz jest tu niezbędny. Karta też fajnie się podkręca i możecie zyskać trochę fps w grach.

Pod względem wydajności mamy do czynienia z najlepszą kartą w zestawieniu. Wygrywa ona z RTX 509 Founders Edition we wszystkich rozdzielczościach, choć różnice nie są duże – w końcu mamy ten sam zegar boost i wiele zależy od sztuki na jaką traficie. Jest też przewaga nad RTX 4090 – w 3840 x 2160 w rasteryzacji wynosi ona średnio ok. 31%, a w grach z RTT ok. 29,5%. Liczyliśmy na więcej, ale patrząc na wszystkie wypuszczone RTX 5000 jest to największy skok wydajności generacja vs generację. Mamy też DLSS 4, które znacząco zmienia sytuację, choć trzeba pamiętać, że dana gra musi go obsługiwać. Natomiast wzrost w Cyberpunku 2077 z path tracingiem w 3840 x 2160 z 30,6 fps do 191,5 z DLSS: Jakość, RR i FG x4 robi wrażenie. Z plusów to mamy jeszcze 32 GB pamięci czy w końcu złącze DisplayPort 2.1.

Jak ceny wrócą do normy to możecie rozważyć wybór wersji Solid. Nie jest to idealny model i musicie zdawać sobie sprawę, że albo będziecie mieli dosyć wysokie temperatury albo bardzo głośno, ale poza tym wypada on naprawdę nieźle. Jak cena będzie naprawdę jedną z najniższych spośród RTX 5090 to będzie to opcja warta wzięcia pod uwagę.