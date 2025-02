Test ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity?

ZOTAC dodaje do karty przejściówkę na 3x 8-pin, holder i kabel ARGB. Holder możecie postawić na piwnicy obudowy i w ten sposób podeprzeć grafikę. Kabel ARGB służy do synchronizacji podświetlenia z płytą główną – zamiast oprogramowania FireStorm możecie wtedy skorzystać z programu producenta płyty.

Wygląd ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity to jej zdecydowany plus – jeśli lubicie mocne podświetlenie. Mamy je bowiem z boku oraz na końcu, gdzie jest efekt nieskończoności. Ten może w typowej obudowie nie będzie widoczny, ale jeśli macie skrzynkę typu akwarium z przednim szkłem, to będzie to świetnie się prezentowało. Karta jest też znakomicie wykonana. Jest metalowy backplate, całość jest dobrze spasowana i widać, że jest to model z wyższej półki.

Czytaj też: Test Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC

Grafika ma wymiary 332,1 x 137,5 x 69,6 mm i waży ok. 2,15 kg. Wymaga ona pojemnej obudowy i trzeba też pamiętać, że zajmuje 3,5 slota PCI. Holder również się przyda aby nie opadała ona w slocie PCI. Chłodzona jest dzięki trzem wentylatorom Bladelink, która pracują półpasywnie. Na backplate jest też wycięcie umożliwiające przepływ powietrza, nie zabrakło również komory parowej. Zasilanie odbywa się ze złącza 12V-2×6. Umieszczone jest ono z boku i tutaj nie będzie problemów z kątową wtyczką. Mamy też lampkę informującą o prawidłowym podłączeniu złącza. Sugerowany zasilacz powinien mieć 850 W mocy. Obok złącza mamy też wejście na kabel ARGB. Wyjścia obrazu są bez zaskoczeń: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity ma podwójny BIOS z przyciskiem umieszczonym z boku. Po każdym włączeniu karta informuje nas kolorem o aktualnym BIOSie. Taktowanie boost jest takie samo i wynosi 2670 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2794 MHz. Jak zawsze też przypominamy o obsłudze DLSS 4, z generatorem wielu klatek. Działanie tej technologii również sprawdziliśmy w testach.

Specyfikacja ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

Nvidia RTX 5090: Game Ready 571.86

Nvidia RTX 5080: Game Ready 572.02

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Intel Arc B580: 101.6249

Intel Arc B570: 101.6256

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości karta oczywiście pozwala uzyskanie sporej ilości fps w grach.

2560 x 1440

W kolejnej nawet jeśli spojrzymy na 1% to mamy wszędzie powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej w Alan Wake 2 mamy jedynie poniżej 60 fps. Poza tym wyniki pozwalają na płynną rozgrywkę, choć model ZOTAC wypada najsłabiej spośród wszystkich RTX 5080 testowanych przez nas.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 mamy powyżej 60 fps nawet w przypadku 1%.

2560 x 1440

Alan Wake 2 to jedyna gra ze średnio poniżej 60 fps. Poza tym mamy w pełni płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości widać, że przyda się DLSS, aby w każdej grze mieć średnio ponad 60 fps.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Pierwsza rozdzielczość to znacznie wyższe wyniki, nawet ponad 200 fps po dodaniu generatora klatek.

2560 x 1440

W kolejnej mamy tylko z DLSS: Jakość ponad 100 fps, a generator jak zawsze znacznie podbija rezultaty.

3840 x 2160

W ostatniej DLSS: Jakość w CYebrpunku zapewnia średnio ponad 60 fps. Widać więc, że nawet sama ta technologia zdecydowanie pomaga w uzyskaniu płynnej rozgrywki.

Testy DLSS 4

Tutaj jednak uwaga do gry Hogwarts Legacy. Wersja, do której mieliśmy dostęp, wprowadza kilka nowości poza DLSS 4, w tym geometrię ray tracingu, która przy ustawieniach ultra mocno wpływa na wyniki. Stąd znajdziecie tutaj niższe wyniki dla kart niż w testach powyżej. Cyberpunka przetestowaliśmy przy włączonym path tracingu, stąd również mamy inne rezultaty.

1920 x 1080

Blisko 300 fps w Hogwarts oraz ponad 300 w Cyberpunku przy generatorze w trybie x4 może robić wrażenie.

2560 x 1440

RTX 5080 z FG x3 w obu grach wyprzedza RTX 4090 z FG x2, co jest dla tej karty maksimum. Widać więc, że przy wyższych trybach można osiągnąć wyższe fps.

3840 x 2160

W ostatniej w Cybeprunku z path tracingiem można grać nawet przy ponad 100 fps przy FG x4. W Hogwarts na maksymalnych ustawieniach ponad 100 fps mamy na FG x3. Są to bez wątpienia bardzo dobre wyniki.

Temperatury

W spoczynku jest niska temperatura. Pod obciążeniem widać różnicę pomiędzy dwoma BIOSami. Na Amplify jest dosyć chłodno, na Quiet cieplej, ale nadal temperatury są dobre.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie pracują, więc jest idealna cisza. Pod obciążeniem przy BIOSie Amplify karta będzie słyszalna, choć nie jest jeszcze źle – RTX 5080 od Asusa w trybie P wypada znacznie gorzej. W trybie Quiet jest ciszej, ale też nie najciszej w zestawieniu. Tutaj w tym trybie karta mogła by jednak jeszcze ciszej działać.

Pobór mocy

Pobór mocy jest na poziomie modelu RTX 5080 od Gigabyte. Jest też wyższy od RTX 4080 SUPER więc widać, że idzie on w parze ze wzrostem wydajności.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

We wszystkich rozdzielczościach widać, że karta wypada najsłabiej spośród testowanych RTX 5080. Nie ma jednak zaskoczenia, bowiem boost jest też najniższy. Pamiętajcie też, że to zależy od sztuki, na jaką traficie. Różnice w stosunku do modelu Gigabyte nie są też duże. Z drugiej strony przewaga nad RTX 4080 SUPER to kolejno ok. 7,2%, 12,4% oraz 17%. Ponownie więc nie są to różnice, jakie oczekiwalibyśmy po nowej generacji.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem ponownie karta notuje trochę niższe wynik od pozostałych testowanych przez nas modeli RTX 5080. Różnice w stosunku do RTX 4080 SUPER wynoszą kolejno ok. 9,2%, 10,9% oraz 13,8%. Ponownie więc różnice nie są duże i zdecydowanie nowa generacja powinna prezentować wyższe wyniki.

Czytaj też: Test GeForce RTX 5090 i RTX 5080 w zastosowaniach profesjonalnych. Jak wypadają na tle poprzedników?

Test ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity – podsumowanie

O cenie ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity ciężko mówić. W momencie pisania artykułu dostępność kart jest bardzo słaba, a ceny wysokie. Z drugiej strony RTX 4080 SUPER też nie są dostępne, więc trzeba poczekać, aż sytuacja na rynku się zmieni. Jeśli chcecie zapolować na RTX 5080 to model ZOTACa będzie dobrym wyborem.

Karta jest bardzo dobrze wykonana i świetnie wygląda. W szczególności efekt nieskończonego lustra będzie świetnie się prezentował w obudowie typu akwarium. Karta ma możliwość synchronizacji podświetlenia z płytą główną, więc nawet nie trzeba osobnego oprogramowania. Mamy też podwójny BIOS, który w tym przypadku nie zmienia się przełącznikiem, a przyciskiem. W trybie Amplify mamy niskie temperatury, ale karta może być słyszalna. W trybie Quiet temperatury rosną, głośność maleje, ale tutaj mogło by być trochę ciszej. Pobór mocy jest podobny do pozostałych testowanych przez nas wersji. Grafika też bardzo ładnie się podkręca, co warto wykorzystać.

Karta ma fabryczne OC, ale też nie tak wysokie jak u pozostałych modeli. Różnice w wydajności są widoczne, ale też nie są one duże i musicie pamiętać, że sporo zależy od sztuki, na jaką traficie. Również tak jak w przypadku każdego RTX 5080 różnice w stosunku do RTX 4080 SUPER nie są duże i pod tym względem jesteśmy zawiedzeni. Nowa generacja powinna przynosić większe zyski niż ok. 17% w rasteryzacji i ok. 13,8% w RT w 3840 x 2160. Oczywiście mamy DLSS 4, z generatorem wielu klatek, którego działanie robi wrażenie. W Cybepunku 2077 (3840 x 2160) mamy podbicie wyników ze średnio 17 fps do 116,9 fps, ale to ciągle wygenerowane klatki, a nie czysta wydajność. Trzeba też pamiętać, że aby skorzystać z tej technologii dana gra musi ją obsługiwać. Plus za porty DisplayPort 2.1b, które wreszcie znalazły się w nowych grafikach. Mamy za to ciągle 16 GB VRAM i tutaj też RTX 5080 powinien mieć już jej więcej.

Model ZOTAC otrzyma od nas dwa wyróżnienia, natomiast tak jak w przypadku każdego RTX 5080 – nie ma wśród nich polecamy. Jak ceny i dostępność się unormuje to i tak wyjścia nie będzie – póki co nie ma niczego wydajniejszego w tej cenie i jesteście skazanie na RTX 5080. Natomiast różnice w stosunku do poprzednika po prostu rozczarowują. Naszym zdaniem jeśli też macie RTX 4080 SUPER to nie warto jej zmieniać na nowszą generację.