Oto Gemini 2.5 Pro. Google wprowadza nas w nową erę sztucznej inteligencji

Gemini 2.5 Pro – najinteligentniejszy model AI, jaki do tej pory powstał

Gigant z Mountain View kontynuuje rozwój Gemini i najnowszym tego przejawem jest kolejny model o nazwie Gemini 2.5 Pro. Jak twierdzi producent, może on „analizować informacje, wyciągać logiczne wnioski, uwzględniać kontekst i niuanse oraz podejmować świadome decyzje”. Nowy model ma cechować się zdolnością do „myślenia” przed udzieleniem odpowiedzi, za co odpowiadają mechanizmy rozumowania zintegrowane bezpośrednio w architekturze modelu. Te funkcjonalności, wcześniej znane jako „Flash Thinking” w Gemini 2.0, stały się teraz integralną częścią wszystkich modeli 2.5, a cały „proces myślowy” modelu możemy śledzić za pomocą opcji „Pokaż myślenie” w aplikacji.

W dziedzinie sztucznej inteligencji, zdolność systemu do ‘rozumowania’ wykracza poza samą klasyfikację i przewidywanie. Odnosi się do jego umiejętności analizowania informacji, wyciągania logicznych wniosków, uwzględniania kontekstu i niuansów oraz podejmowania świadomych decyzji.

Zagłębiając się bardziej w szczegóły, Google zapewnia, że jeśli chodzi o testy matematyczno-przyrodnicze, takie jak GPQA i AIME 2025, Gemini 2.5 Pro przewyższa inne modele, uzyskując rekordowe 18,8% w Humanity’s Last Exam. Model jest również o wiele lepszy w kodowaniu niż wersja 2.0 i wyróżnia się „tworzeniem wizualnie atrakcyjnych aplikacji internetowych i aplikacji kodu agentowego, wraz z transformacją kodu i edycją”. Żeby nam to lepiej zobrazować, firma udostępnia wideo demonstracyjne gry, będącej dziełem nowego modelu.

Koray Kavukcuoglu, CTO Google DeepMind, we wpisie na blogu. Teraz, dzięki Gemini 2.5, osiągnęliśmy nowy poziom wydajności, łącząc znacząco ulepszony model bazowy z udoskonalonym procesem post-treningu. W przyszłości będziemy wbudowywać te zdolności myślenia bezpośrednio we wszystkie nasze modele, aby mogły radzić sobie z bardziej złożonymi problemami i wspierać jeszcze bardziej zdolnych, świadomych kontekstu agentów — powiedział

Gemini 2.5 Pro obsługuje również natywną multimodalność, co oznacza, że może przetwarzać i integrować dane z różnych źródeł, takich jak tekst, audio, obrazy, wideo i repozytoria kodu. Oferuje też okno kontekstowe o rozmiarze 1 miliona tokenów, z planami rozszerzenia do 2 milionów.

Eksperymentalny model 2.5 Pro jest właśnie udostępniany subskrybentom Gemini Advanced i użytkownikom Google AI Studio, a w kolejnych tygodniach także w Vortex AI. Google planuje też wprowadzić cennik, który umożliwi użytkownikom korzystanie z 2.5 Pro z wyższymi limitami szybkości dla skalowalnego wykorzystania produkcyjnego.