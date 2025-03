Google udostępnia Gemini 2.5 Pro za darmo. Na co jeszcze czekasz?

Google tłumaczy ten zaskakujący ruch chęcią szybkiego udostępnienia swojej ‘najmądrzejszej’ wersji modelu jak najszerszemu gronu odbiorców. Cytując oficjalne konto Gemini na X: Zespół sprintuje, TPU się grzeją, a my chcemy jak najszybciej oddać nasz najinteligentniejszy model w ręce większej liczby osób. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić Gemini 2.5 Pro (w wersji eksperymentalnej) wszystkim użytkownikom Gemini. W odpowiedzi na pytania subskrybentów Gemini Advanced, Google podkreśla, że płatna wersja nadal oferuje więcej – dłuższe okno kontekstowe, a także brak limitów zapytań, które obowiązują darmowych użytkowników. Dokładne liczby podane w dokumentacji wskazują, że subskrybenci Advanced otrzymują czterokrotnie więcej zapytań na minutę (20 vs 5) oraz na dzień (100 vs 25), a także dwukrotnie większą liczbę tokenów na minutę.

Pomimo krótkiego czasu od premiery, Gemini 2.5 Pro już osiąga znaczące sukcesy w benchmarkach. Zajmuje pierwsze miejsce na liście liderów LMArena, wyprzedzając ChatGPT 4o. Pokonuje też konkurentów w testach z matematyki, kreatywnego pisania i nauk ścisłych. Nadal ustępuje jednak najnowszemu modelowi OpenAI pod względem umiejętności kodowania i obsługi wieloetapowych konwersacji. Gemini 2.5 Pro osiągnął imponujący wynik 18,8% w teście “Humanity’s Last Exam”, który ocenia wykorzystanie złożonej wiedzy. To stawia go przed takimi modelami jak o3-mini (14%), GPT-4.5 (6,4%), Claude 3.7 Sonnet (8,9%) i DeepSeek R1 (8,6%). Oczywiście to nadal mniej od 26% osiągniętych przez model Deep Research od OpenAI, ale to konkretne porównanie nie jest do końca miarodajne. W przypadku pytań bazujących na wiedzy ogólnej możliwość przeszukiwania sieci obecna w tym modelu (a nieobecna u konkurencji) zaburza proporcje.

Nagły ruch Google dotyczący Gemini 2.5 Pro w wersji eksperymentalnej może mieć znaczący wpływ na rynek modeli językowych AI. Zwiększa dostępność zaawansowanych technologii dla szerokiego grona użytkowników, jednocześnie zachęcając bardziej wymagających użytkowników do subskrypcji płatnej wersji oferującej większe możliwości i brak ograniczeń. Możliwości najnowszego LLM-a możecie już teraz całkowicie za darmo sprawdzić pod adresem https://gemini.google.com/app.