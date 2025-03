Home Tech Gmail zasilony przez sztuczną inteligencję. Pomoże w inteligentnym wyszukiwaniu

Gmail zasilony przez sztuczną inteligencję. Pomoże w inteligentnym wyszukiwaniu

Wyszukiwarka Gmaila zyskuje ulepszenie w zakresie sztucznej inteligencji, aby dostarczać “najbardziej trafne wyniki w jak najszybszym czasie”. To oficjalna informacja, która pojawiła się na blogu producenta. I co ciekawe – najpierw trafi do zwykłych użytkowników, a dopiero później do biznesowych.