Google idzie w ślady Microsoftu we wdrażaniu SI do swojej przeglądarki

Kod Google potwierdza, że Gemini z pewnością pojawi się na pasku bocznym i będzie można go używać w przeglądarce lub poza nią. Jest to również podobne do sposobu, w jaki Copilot jest zintegrowany z Microsoft Edge. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie naprawdę wygodny w użytkowaniu.

Jakie będzie Gemini w Chrome?

Informacje na temat wdrożenia Gemini mamy dzięki informacjom z forum Chromium. Cyfrowy asystent nosi nazwę kodową “Glic”. Fragmenty kodu zdradzają nam, że będzie można zmieniać jego rozmiar, a także oddzielić go od przeglądarki, przez co pojaw się jako samodzielny pasek boczny w systemie Windows 11. Rozmiar paska również będzie można zmieniać wedle potrzeb.

Google twierdzi, że jest to wymóg zmiany rozmiaru okna w aplikacji Windows, narzucony przez Microsoft, więc możliwe, że chodzi o widżet w przeglądarce. Zauważono też, że takie rozwiązanie skutecznie eliminuje zaokrąglone rogi w systemie Windows 10. W Windows 11 będzie można dodać z powrotem zaokrąglone rogi – w zależności od ustawień systemu. Czyli użytkownik będzie mieć dość duży wpływ na wygląd Gemini.

fot.: WindowsLatest

Poprzednia wersja Gemini w Chrome również miała zaokrąglone rogi w systemie Windows 10, ale teraz już tego nie ma, a wszystko to z powodu wspomnianych wymagań Microsoftu. Dlaczego? Powodowało to wcześniej artefakty wizualne w edytorze zakładek.

Dostęp do Gemini w przeglądarce Chrome można będzie uzyskać z paska zadań w układzie przypominającym pasek boczny. Gdy odłączysz Gemini od Chrome, uzyskasz do niego dostęp z paska zadań. Ponadto będzie można otworzyć Gemini w Chrome, korzystając ze skrótu klawiaturowego, który można dostosować w ustawieniach przeglądarki. Kiedy? Póki co nie wiadomo. Pewne jest, że prace wciąż trwają.