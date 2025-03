Home Tech Google rozszerza dostęp do fantastycznego narzędzia na platformie Gemini

Pewnie już wiecie, że Google Gemini to rodzina wyspecjalizowanych modeli AI, która szturmem podbija serca użytkowników prywatnych i biznesowych. Jedna z kluczowych narzędzi do zaawansowanych możliwości badawczych (Deep Research) nie jest może specjalnie popularna, ale obecnie każdy duży dostawca genAI oferuje podobne rozwiązanie. Niestety korzystanie z niego w przypadku Google wymaga płatnej subskrypcji (i to dość kosztownej dla przeciętnego zjadacza chleba), ale to się właśnie zmienia. Deep Research na platformie Gemini staje się dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym również tych, używających genAI od Google bezpłatnie. To krok w demokratyzacji dostępu do zaawansowanych możliwości badawczych opartych na sztucznej inteligencji.