Idealny rower elektryczny w góry? Sprawdź sam, bo Focus pokazał właśnie Thron² 2025

Focus Thron² 2025 eMTB wkroczył na scenę. Czy to nowa era elektrycznych rowerów górskich?

Wedle dumnych ogłoszeń Focus Thron² 2025 to prawdziwa wszechstronna maszyna, łącząca w sobie doskonałą wydajność na szlakach z praktycznością w codziennych dojazdach. Najnowsza wersja tego roweru powstała po to, aby wprowadzić istotne ulepszenia, czyniąc ten e-bike czołowym wyborem dla rowerzystów poszukujących niezawodności i adaptacyjności w różnych warunkach terenowych. Dlatego też nowy Thron² oferuje 140 mm skoku tylnego zawieszenia oraz 150 mm skoku przedniego widelca, co przekłada się na lepszą kontrolę na trudnych trasach. Geometria roweru została z kolei zoptymalizowana tak, aby zapewnić stabilność i komfort, dzięki kątowi główki ramy 66° oraz kątowi rury podsiodłowej 75,5°. Dodatkowo długość górnej rury w rozmiarze L wynosi 470 mm, a tylny trójkąt ma 455 mm, co poprawia responsywność i przewidywalność prowadzenia.

Sercem modelu Thron² jest najnowszy silnik Bosch Performance CX Gen 5, generujący 85 Nm momentu obrotowego i czerpiący zasilanie z dwóch różnych akumulatorów. To od nabywcy zależy decyzja, czy postawi na 600- czy 800-Wh akumulator i czy rozszerzy go o dodatkowe 250-Wh za pomocą zewnętrznego range-extendera, który w najlepszej konfiguracji podbije pojemność do ponad 1 kWh. Oczywiście jednak sam układ elektryczny to nie wszystko i w kwestii nowinek technologicznych musimy też wyróżnić fakt, że nowy Thron² kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i kontrolę, dzięki integracji systemu ABS Bosch w większości wariantów. Ten umożliwia stabilne hamowanie nawet w trudnych warunkach terenowych, zapobiegając tym samym blokowaniu kół i zwiększając pewność jazdy zarówno w terenie, jak i w miejskich warunkach.

Rama Focus Thron² 2025 została wykonana z lekkiego stopu aluminium 7005 z zastosowaniem hydroformowania i spawów polerowanych, a takie właśnie wykończenie nadało mu elegancki, bo niemal karbonowy wygląd. Przewody zostały z kolei poprowadzone wewnętrznie przez stery, a przed naszymi oczami ukrywa się też port ładowania USB-C na górnej rurze oraz slot na lokalizator (np. AirTaga), co umożliwia łatwe zlokalizowanie jednośladu w przypadku kradzieży.

Firma Focus oferuje aktualnie kilka konfiguracji modelu Thron², które są dopasowane do różnych potrzeb rowerzystów, a ich cena zaczyna się od 4700 euro i kończy na 6700 euro. Najtańszy model łączy 10-biegowy napęd Shimano Cues z zawieszeniem SR Suntour, a najdroższy stawia na komponenty Shimano XT, zawieszenie Fox 36 AWL HD i Float Rhythm oraz hamulce Magura MT-C ABS. Dla użytkowników ceniących dodatkową funkcjonalność, dostępne są także wersje Thron² EQP, które posiadają bagażnik kompatybilny z sakwami, pełne błotniki, oświetlenie i podpórkę.

To wszystko ma sprawiać, że wedle producenta nowy Thron² 2025 to innowacyjne połączenie osiągów w terenie i funkcjonalności miejskiej. Dzięki wydajnemu napędowi Bosch, systemowi ABS, nowoczesnej geometrii i zaawansowanym opcjom w zakresie akumulatora, rower ten ma być idealnym wyborem dla każdego, kto szuka niezawodnego elektrycznego MTB do codziennego użytku i jazdy po szlakach.