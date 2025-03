Konsola handheld Zotac Gaming Zone taniej w X-kom

Zotac Gaming Zone – parametry

Procesor: AMD Ryzen 7 8840U (8 rdzeni, 3.3 GHz)

Układ graficzny: AMD RDNA 3.0 (2700 MHz)

Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5X

Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe

Typ ekranu: Dotykowy, AMOLED

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Przekątna ekranu: 7″

Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080

Łączność: Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2,

Złącza: USB 4 (Typu-C) × 2, Wyjście audio × 1, Czytnik kart pamięci microSD × 1

Sterowanie: D-Pad Gałki analogowe ×2 Lewy/prawy bumper Lewy/prawy trigger Przyciski A/B/X/Y Przycisk Home Trackpad × 2 Przycisk More Przycisk Zone

Zasilanie: Li-Ion 48,5 Wh

System: Windows 11

Rozmiary: 310×138×40 mm

Waga: 692 g

src: Zotac

Handheld Zotaca wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 7″, odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości FullHD. Wyświetlcz obsługuje także HDR, co ułatwia wysoka, sięgająca 800 nit jasność. Sercem urządzenia jest niskonapięciowy procesor Ryzen 8 8840U ze zintegrowaną grafiką RDNA 3, współpracujący z 16 GB pamięci operacyjnej i dyskiem SSD NVMe o pojemności 512 GB.

Do sterowania służy zestaw gałek i przycisków, zbliżony do standardu Xbox – choć układ po lewej gałka zamieniona jest z D-Padem, co może nieco dezorientować na początku. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika zostały oddane dwa trackpady, po jednym z każdej strony. Przycisk zasilania jest jednocześnie czytnikiem linii papilarnych.

Konsola wyposażona została w wydajny, choć jak podają użytkownicy, raczej głośny system aktywnego chłodzenia, z miedzianymi ciepłowodami i radiatorem o 60 stalowych finach. Dla miłośników RGB też się coś znalazło – na dolne wkomponowany został pasek z podświetleniem, urozmaicającym szarą rzeczywistość.

Wydajność Zotaca Gaming Zone jest wystarczająca, by uruchomić wiele najnowszych produkcji z rozsądną wydajnością. System Windows 11 otwiera też pole działania graniu w chmurze – jeśli gra działa niezadowalająco, ale mamy szybki internet, to można się posiłkować serwisami takimi jak Nvidia GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming czy Amazon Luna – mamy dzięki temu nie tylko naprawdę wysoką jakość obrazu, ale przy okazji konsola pobiera mniej prądu i ciszej pracuje.

Zotac Gaming Zone dostępny jest w sieci X-kom za 2799 zł