Najpopularniejszy laptop na świecie stał się mocniejszy i tańszy. Oto nowy MacBook Air z M4

MacBook Air z M4 — więcej mocy, mniej kompromisów

Jeśli chodzi o najnowsze układy z rodziny Apple Silicon, to firma z nadgryzionym jabłkiem w logo dość mocno zaskoczyła. Procesory M4, najnowsza generacja układów scalonych firmy, zaprojektowana z myślą o jeszcze większej wydajności i efektywności energetycznej, zadebiutowała bowiem najpierw w iPadach, odwracając dotychczasowy schemat premier. iPad Pro, w którym M4 pojawił się po raz pierwszy, również nie był byle jaki, bo to najcieńsze urządzenie Apple w historii, o grubości zaledwie 5,1 mm.

Źródło: Apple

Chipy z rodziny M4 wykorzystują nową, 3‑nanometrową technologię drugiej generacji, która wnosi energooszczędność na nowy poziom. CPU skupiają się również na poprawie mocy obliczeniowej oraz możliwościach związanych ze sztuczną inteligencją — to chipy stworzone pod Apple Intelligence, chociaż z wiadomych przyczyn sami jeszcze nie możemy się o tym przekonać. Procesory M4 wyróżniają się wyjątkową wydajnością jednowątkową, oferując najszybsze rdzenie na rynku, a jednocześnie doskonale radzą sobie z wymagającymi zadaniami dzięki wysokiej mocy wielowątkowej. Apple wyposażyło je także w akceleratory uczenia maszynowego w CPU, zaawansowany układ graficzny oraz jeszcze szybszy system Neural Engine. Dodatkowo, dzięki ulepszonej zunifikowanej pamięci masowej i większej przepustowości RAM, procesory M4 sprawnie obsługują duże modele językowe i inne skomplikowane operacje bezpośrednio na urządzeniu.

Nowy MacBook Air napędzany jest właśnie chipem Apple M4, który zapewnia jeszcze wyższą wydajność w codziennych zadaniach oraz profesjonalnych zastosowaniach. Składa się on z 10-rdzeniowego CPU i nawet 10-rdzeniowego GPU, a w konfiguracji maksymalnej może obsługiwać do 32 GB zunifikowanej pamięci RAM. Apple podkreśla, że względem modelu z chipem M1, nowa wersja działa do dwóch razy szybciej, a użytkownicy starszych MacBooków z procesorami Intela odczują nawet 23-krotny wzrost wydajności. Nowy chip poprawia również możliwości AI dzięki trzykrotnie szybszemu systemowi Neural Engine w porównaniu do M1. Oznacza to szybsze przetwarzanie zdjęć, usuwanie szumów w filmach czy lepszą integrację z Apple Intelligence. Gigant z Cupertino podał, że MacBook Air z M4 będzie zdolny do:

Obliczeń w arkuszach Microsoft Excel odbywają się nawet 4,7x szybciej niż na najszybszym MacBooku Air z procesorem Intel i nawet 1,6x szybciej niż na 13‑calowym MacBooku Air z M1.

Edycji wideo w iMovie odbywa się nawet 8x szybciej niż na najszybszym MacBooku Air z procesorem Intel i nawet 2x szybciej niż na 13‑calowym MacBooku Air z M1.

Edycji zdjęć w Adobe Photoshop odbywa się nawet 3,6x szybciej niż na najszybszym MacBooku Air z procesorem Intel i nawet 2x szybciej niż na 13‑calowym MacBooku Air z M1.

Strony internetowe można przeglądać szybciej o 60% w porównaniu z laptopem PC z procesorem Intel Core Ultra 7, a wydajność przy bardziej wymagających zadaniach jest nawet 2x wyższa.

Źródło: Apple

Lepsza bateria i wsparcie dla dwóch monitorów

Bateria to jeden z głównych punktów, dla których laptopy Apple zwyczajnie zostawiają w tyle te z Windowsem. MacBook Air z chipem M4 oferuje czas pracy na baterii sięgający 18 godzin. To dodatkowe sześć godzin względem starszych MacBooków z procesorami Intela, co może stanowić istotną różnicę dla osób, które potrzebują laptopa na długie dni pracy bez dostępu do ładowarki.

Nowością jest też obsługa dwóch zewnętrznych monitorów, ale z pewnym ograniczeniem — aby skorzystać z tej opcji, laptop musi być zamknięty. To oznacza, że użytkownicy podłączający MacBooka do stacji dokującej z monitorami mogą teraz pracować w bardziej rozbudowanym środowisku, co wcześniej było zarezerwowane dla droższych MacBooków Pro.

Źródło: Apple

Nowy kolor i znajoma konstrukcja

MacBook Air pozostaje jednym z najlżejszych i najsmuklejszych laptopów na rynku, a jego konstrukcja nie zmieniła się znacząco w porównaniu do poprzednich generacji. Dalej mamy tu więc wytrzymałą i trwałą obudowę unibody z aluminium, która mierzy niewiele ponad centymetr grubości, co pozwala na pracę, zabawę i realizację pomysłów w dowolnym miejscu. Wprowadzono jednak nową opcję kolorystyczną — błękitny odcień o metalicznym wykończeniu. To uzupełnienie dotychczasowej palety, w której nadal znajdują się kolory: północ, księżycowa poświata i srebrny. Co ciekawe, Apple zadbało również o detale, jak firma ma w zwyczaju od kilku lat — w zestawie znajdziemy przewód MagSafe w kolorze dopasowanym do laptopa.

Źródło: Apple Źródło: Apple Źródło: Apple

Do tego na pokładzie mamy Touch ID i Magic Keyboard, wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 13,6 lub 15,3 cala, jasności do 500 nitów i odświeżaniu 60 Hz, który potrafi odwzorowywać miliard kolorów, interfejsy Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3, port MagSafe do ładowania i dwa porty Thunderbolt do podłączania akcesoriów takich jak pamięć zewnętrzna czy klucze bezpieczeństwa, a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz mikrofony wysokiej jakości o głośniki, które odtwarzają dźwięk przestrzenny w standardzie Dolby Atmos.

Nowa kamera 12 MP i Apple Intelligence

Jednym z bardziej zauważalnych ulepszeń jest nowa kamera 12 MP z funkcją Center Stage, która dynamicznie dostosowuje kadr tak, aby użytkownik zawsze pozostawał w centrum obrazu. To funkcja przydatna zarówno podczas wideorozmów ze znajomymi, jak i w profesjonalnych spotkaniach online.

Źródło: Apple

MacBook Air jest też pierwszym modelem Air zaprojektowanym z myślą o Apple Intelligence — zestawie funkcji AI. Użytkownicy będą mogli korzystać m.in. z generowania obrazów w aplikacji Image Playground, personalizowanych emoji Genmoji czy nowych funkcji Siri. Co ważne, Apple podkreśla, że obliczenia AI będą w dużej mierze przetwarzane lokalnie, a dane nie będą przechowywane w chmurze. Jak jednak już wspominaliśmy wiele razy, Apple Intelligence do dziś nie jest dostępne w krajach Unii Europejskiej, więc na razie jest to melodia przyszłości i obietnica na kiedyś.

Źródło: Apple Źródło: Apple

Cena i dostępność

Apple obniżyło cenę podstawowego MacBooka Air, który w wersji 13 cali teraz kosztuje 4999 zł, a dla sektora edukacyjnego — 4499 zł. Model 15 cali dostępny jest od 5999 zł i 5499 zł dla sektora edukacji. Oba modele są dostępne w kolorze błękitnym, północy, księżycowej poświaty i srebrnym. Komputer można zamawiać już teraz, a w sklepach pojawi się 12 marca.

Źródło: Apple Źródło: Apple

Nowa generacja MacBooka Air nie przynosi rewolucji, ale oferuje solidne ulepszenia w kluczowych aspektach — wydajności, baterii i możliwościach rozbudowy. Dla użytkowników starszych modeli z Intelami to ogromny przeskok, a dla posiadaczy M1 — kusząca propozycja do przemyślenia.