Nowy iPad Air z M3. Więcej mocy i nowa klawiatura, a do tego rozsądna cena?

iPad Air właśnie stał się potężny. Wszystko dzięki M3

Nowy iPad Air to pierwszy model w tej serii wyposażony w czip z serii M3. Apple podkreśla, że urządzenie jest do 2 razy szybsze niż wersja z M1 i nawet 3,5 razy szybsze niż model z A14 Bionic, który był podstawą starszych wersji. Czip M3 ma 8-rdzeniowy CPU i 9-rdzeniowy GPU, co oznacza nie tylko lepszą wydajność w aplikacjach, ale też obsługę nowoczesnych technologii graficznych, takich jak dynamic caching, sprzętowe przyspieszenie ray tracingu czy mesh shading.

Co to oznacza w praktyce? Apple twierdzi, że nowe iPady Air są w stanie renderować grafikę znacznie szybciej, co docenią osoby edytujące filmy czy grające w bardziej wymagające tytuły. Jednak czy użytkownicy iPada Air faktycznie potrzebują aż takiej mocy? W końcu dotychczasowe modele radziły sobie świetnie z większością zadań, a profesjonalni użytkownicy i tak sięgną po serię iPad Pro. Takie pytanie od razu pojawiło się w mojej głowie, ale cena sprawi, że raczej nie będzie to w żadnym wypadku powód do narzekań. Do tego nowy iPad Air oferuje system iPadOS 18, Apple Intelligence, niezłe aparaty, łączność bezprzewodową 5G oraz obsługę Apple Pencil Pro i Apple Pencil (USB‑C), co nie powinno dawać dużego pola do narzekań.

Apple Intelligence w iPad Air

Nowy iPad Air wprowadza pełne wsparcie dla Apple Intelligence, czyli ekosystemu funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że na nowym iPadzie Air będzie można korzystać z takich funkcji jak:

• Narzędzia Oczyść — usuwa niechciane elementy na zdjęciach;

• Różdżki graficznej w Notatkach — pozwala poprawiać ręcznie rysowane szkice;

• Genmoji — generowania spersonalizowanych emoji;

• Nowych funkcji Siri — teraz asystent lepiej rozumie kontekst rozmowy.

Apple Intelligence to interesujący kierunek, który może sprawić, że iPad stanie się jeszcze bardziej przyjaznym urządzeniem do pracy i codziennego użytku. Jednak kluczowe będzie to, jak dobrze te funkcje sprawdzą się w praktyce — zwłaszcza, że konkurencja również mocno inwestuje w sztuczną inteligencję, a i Apple Intelligence na dzień dzisiejszy dalej nie trafiło do krajów Unii Europejskiej. M3 w tym kontekście jest jednak istotne, gdyż jak zaznacza samo Apple, szybszy silnik Neural Engine w chipie M3 zapewnia nawet o 60 procent szybsze działanie procesów opartych na sztucznej inteligencji niż w chipie M1.

Dwa rozmiary nowego iPada Air i nowa klawiatura

Nowy iPad Air dostępny jest w dwóch wariantach w kwestii rozmiaru — 11-calowym i 13-calowym — oraz czterech w kwestii koloru — iPad Air 11 cali i 13 cali z chipem M3 będzie dostępny w kolorze niebieskim, fioletowym, księżycowej poświaty i gwiezdnej szarości z pamięcią masową o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Większy ekran to dobra wiadomość dla osób, które traktują iPada jako główne narzędzie do pracy, zwłaszcza w połączeniu z nową klawiaturą Magic Keyboard. Ta oferuje jeszcze większe możliwości w bardziej przystępnej cenie. Większy gładzik zapewnia większą precyzję podczas pracy nad detalami, a rząd 14 klawiszy funkcyjnych ułatwia dostęp do ustawień, takich jak jasność ekranu czy głośność. Klawiatura łączy się magnetycznie, a dzięki Smart Connector natychmiast przesyła dane i energię — bez potrzeby korzystania z Bluetooth. Aluminiowy zawias został dodatkowo wyposażony w port USB‑C do ładowania. Magic Keyboard, unosząca iPada Air na charakterystycznym wsporniku, jest dostępna w kolorze białym i kosztuje od 1399 zł za model 11‑calowy oraz 1499 zł za wersję 13‑calową.

Ile trzeba zapłacić za nowego iPada Air?

Przejdźmy do najważniejszego, czyli cen:

iPad Air 11 cali Wi-Fi — 2999 zł;

iPad Air 11 cali Wi‑Fi + Cellular — 3799 zł;

iPad Air 13 cali Wi-Fi — 3999 zł;

iPad Air 13 cali Wi-Fi + Cellular — 4799 zł.

Do tego od dziś dostępny jest ulepszony iPad z chipem A16 i dwukrotnie większą bazową pamięcią, oferujący więcej możliwości w tej samej cenie. Nowy procesor zapewnia lepszą wydajność w codziennych zadaniach i płynniejszą obsługę aplikacji w systemie iPadOS, jednocześnie nie skracając czasu pracy na baterii, która nadal wystarcza na cały dzień. W porównaniu do poprzedniej generacji nowy iPad z A16 działa nawet o 30% szybciej, a użytkownicy przechodzący z modelu z czipem A13 Bionic odczują wzrost wydajności o 50%. Dodatkowo Apple twierdzi, że dzięki A16, nowy iPad jest nawet 6 razy szybszy od najpopularniejszego tabletu z Androidem.